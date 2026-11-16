Kouč národního týmu Denia o srážce s hvězdnými soupeři: Stačí udělat sebemenší chybu a přijde trest

V Osijeku běžela druhá minuta, když Ivan Perišić zakončil rychlou akci přes Matea Kovačiće a Belju a Chorvatsko vedlo. Česko pak celý zápas dohánělo. V 84. minutě srovnal Adam Hložek, o tři minuty později rozhodl Lovro Majer. Denia po zápase právě tenhle scénář popsal jako lekci. První minutu i ztrátu míče po vyrovnání nebral jako smůlu, ale jako chyby, které soupeř této úrovně nenechá bez trestu. Na jeho vysvětlení je hodně pravdy. Proti Chorvatsku, Anglii a Španělsku neprohrával národní tým jen kvůli kvalitě soupeřů, ale hlavně kvůli jednotlivým okamžikům. A těch za podzim nabídl příliš mnoho.
Šest zápasů, šest trestů
Denia převzal reprezentaci 31. července 2026 jako vůbec první zahraniční trenér v její historii. Dvaapadesátiletý Španěl, bývalý hráč Atlética Madrid a trenér španělských mládežnických výběrů s olympijským zlatem z roku 2024 a tituly z mistrovství Evropy do 17 a do 19 let, podepsal dvouletou smlouvu. Nástup měl krutý: hned první soutěžní blok ho postavil proti třem z nejsilnějších týmů kontinentu.
Zápas Výsledek Klíčový moment Česko vs. Chorvatsko (27. 9.) 1:2 Modrić a Marco Pašalić, za Česko Karabec po přihrávce Hložka Česko vs. Anglie (29. 9.) 0:2 Červená karta Šulce ve 25. minutě, góly Gordona a Kanea Španělsko vs. Česko 3:1 Yamal, Rodri a Merino, za Česko podle dostupných zpráv Sláma Anglie vs. Česko (6. 10.) 3:0 Coufalův vlastní gól, dvakrát Kane ve Wembley Česko vs. Španělsko (12. 11.) 0:2 Ambrosova ruka a penalta Baeny, Pubill, červená Krejčího Chorvatsko vs. Česko (15. 11.) 2:1 Perišić ve 2. minutě, Hložek v 84., Majer v 87.
Výsledná bilance: žádná výhra, žádná remíza, šest porážek, nula bodů a skóre 3:14. Anglie i Španělsko získaly po patnácti bodech a jdou do čtvrtfinále, Chorvatsko se šesti body míří do baráže. Podle přehledu
UEFA Česko ze skupiny A3 sestupuje přímo do Ligy B. Červené karty, ruka a vlastní gól
Při pohledu na jednotlivé zápasy se z obecné fráze o „drobných chybách“ stává konkrétní seznam. Proti Anglii v Praze dostal Pavel Šulc ve 25. minutě červenou kartu. Zbytek zápasu Češi hráli v deseti a Angličané dvěma góly Anthonyho Gordona a Harryho Kanea jen dovezli výhru do konce. Ve Wembley otevřel skóre vlastním gólem Vladimír Coufal, Kane přidal dvě branky a domácí vyhráli 3:0. Šlo o nejvyšší porážku celé série.
Pražský zápas se Španělskem, úřadujícím mistrem světa i Evropy, přidal další dvě položky. Lukáš Ambros zahrál rukou, Álex Baena proměnil penaltu a v 69. minutě šel ze hřiště Ladislav Krejčí. Španělé navíc v Praze hráli bez Lamineho Yamala. Jejich trenér Luis de la Fuente o Deniovi před zápasem mluvil jako o příteli, od kterého se učil být reprezentačním trenérem. Na hřišti ale ohledy nebyly. Podle statistik
FotMob měli hosté míč 70 % času, vystřelili 22krát proti 13 českým pokusům a hodnota očekávaných gólů byla 3,41 ku 1,01 v jejich prospěch.
Dvě vyloučení, ruka v pokutovém území a vlastní gól ve čtyřech zápasech. Proti Anglii a Španělsku to stačí na porážku i bez dalších slabin.
Osijek jako učebnice
Závěrečný zápas v Chorvatsku shrnuje celou Deniovu myšlenku. Trenér v citaci zmiňuje rychlý protiútok v první minutě, který měl tým raději zastavit faulem. Nejde o obecnou výzvu k tvrdé hře, ale o trenérský pohled na rozložení rizika: taktický faul v úvodu zápasu je menší zlo než nechat soupeře běžet do otevřené obrany. Perišić skóroval ve 2. minutě a od té chvíle hrálo Česko přesně tak, jak Denia popisuje. Muselo dohánět, tlačit dopředu a otevírat se.
Čísla z Osijeku to potvrzují. Chorvatsko mělo míč 60,3 % času, vystřelilo 21krát a osmkrát mířilo na branku. Česko mělo osm střel a jen jednu na branku. Byla to ta Hložkova, která v 84. minutě vrátila zápas do hry. Radost ale trvala tři minuty. Další ztráta při přechodu do útoku a Majer rozhodl.
Oba zápasy s Chorvatskem skončily porážkou 1:2. Tým s Modrićem, Kovačićem a Gvardiolem byl Česku ze všech soupeřů nejblíž. Právě proto bolí nejvíc: tady nerozhodla propast v kvalitě, ale minuty, ve kterých Česko nezvládlo začátek a konec.
Cena za odvážnější fotbal
Nejzajímavější část Deniovy citace je nenápadná. Tým se podle něj „neustále snažil zakládat útoky odzadu“. Právě v tom vidíme jádro celého podzimu. Denia v rozhovoru pro
The Guardian mluvil o nové cestě, o výběru hráčů, kteří stylu odpovídají, a o tom, že federace tomuto směru věří. Chce zachovat českou podstatu, ale přidat vlastní otisk ze španělské školy.
Přímé taktické srovnání s jeho předchůdcem Ivanem Koubkem ve veřejných datech chybí. Podle nás je ale posun zřetelný: od pragmatičtějšího fotbalu k větší práci s míčem a trpělivé rozehrávce. Takový fotbal má proti elitě jasnou daň. Každá ztráta v rozehrávce přijde ve chvíli, kdy jsou obránci roztažení a za míčem chybí zajištění. Anglie, Španělsko i Chorvatsko z toho žijí.
Denia navíc začínal v těch nejhorších možných podmínkách. První čtyři zápasy se odehrály mezi 26. zářím a 6. říjnem a trenér v Guardianu kritizoval, že na trénink nebyl prakticky žádný čas. Patrik Schick po mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru, Tomáš Souček chyběl kvůli zranění. Nový styl se tak učil tým bez dvou nejvýraznějších opor posledních let a přímo v ostrých zápasech s nejlepšími.
Z podzimu přitom plynou úkoly, které se dají natrénovat:
zajištění při rozehrávce, aby stopeři po ztrátě nezůstávali sami v širokém prostoru, jasnější pravidla, kdy hrát konstruktivně a kdy míč zjednodušit, přerušení akce bez červené karty, tedy disciplína v soubojích a skluzech, soustředění po vyrovnání, protože Osijek ukázal, jak rychle se dá ztratit, co se těžce dohnalo. Co sestup znamená
Výsledkově navázala Liga národů na zklamání z mistrovství světa 2026, kde Česko po porážkách s Jižní Koreou a Mexikem a remíze s Jihoafrickou republikou získalo jediný bod. Kontrast je o to ostřejší, že před dvěma lety reprezentace ovládla skupinu Ligy B a mezi elitu postoupila. Teď se do ní vrací.
Sestup má i praktický dopad. Česko se v dalším ročníku utká se slabšími soupeři, ale zároveň přichází o lepší výchozí pozici, jakou si udrželo třeba Chorvatsko díky baráži. Denia při nástupu označil za okamžitý cíl postup na Euro 2028 a ten zůstává hlavním měřítkem jeho práce. Další konkrétní zápas A-týmu zatím potvrzený není, program bude upřesněn.
Výsledky tlak na trenéra nepochybně zvyšují. Veřejný signál, že by jeho pozice byla ohrožená, ale zatím neexistuje. Má dvouletou smlouvu a podporu federace pro dlouhodobou cestu. Hodnotit se bude podle toho, jestli se z podzimních lekcí stanou návyky.
Mezi Hložkovým vyrovnáním a Majerovým vítězným gólem v Osijeku uplynuly tři minuty. Tak malý prostor nechává elita na chybu a Denia chce, aby se v něm jeho tým naučil přežít. Liga B mu na to dá klidnější prostředí, ale ne víc času.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl