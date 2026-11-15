Osmnáctiletý talent Hopi v základu proti chorvatským hvězdám. Bral to jako každý druhý zápas

Neděle 15. listopadu, 20:45, Osijek. Na trávník vybíhá česká jedenáctka k závěrečnému zápasu skupiny Ligy národů a s číslem 7 na zádech mezi nimi stojí kluk, který ještě letos v dubnu hrál za teplickou devatenáctku. Idris Hopi měl proti sobě Luku Modriće, Matea Kovačiće, Joška Gvardiola a Ivana Perišiće. Domácí Chorvatsko zvítězilo 2:1, Hopi odehrál 65 minut. V pozápasovém rozhovoru pro ČT působil, jako by se nic mimořádného nestalo. Podle svých slov bral zápas normálně, jako kterýkoli jiný. U hráče, jehož kariéra se posledního půl roku řítí rychlostí jeho sprintů, je ten klid možná nejzajímavější částí celého večera.
Od dorostu k áčku za šest měsíců
Hopiho vzestup se dá rozepsat po dnech. 15. května 2026 podepsal v Teplicích první profesionální smlouvu. Klub ho tehdy představoval jako autora výjimečné dorostenecké sezony: ve druhé české lize U19 nastřílel 27 gólů ve 25 zápasech. Hned druhý den debutoval v lize proti Dukle.
Podle statistik Chance Ligy má dnes na kontě 12 ligových zápasů a 3 góly. V aktuálním ročníku 2026/27 nasbíral 444 minut v deseti zápasech, dal jeden gól a připsal si osm úspěšných driblinků. Na pozvánku do reprezentace to nejsou ohromující čísla. Jenže trenér Santi Denia nevybíral podle tabulek, vybíral podle profilu.
12. listopadu Hopi debutoval v áčku proti Španělsku, když přišel z lavičky. O tři dny později v Osijeku už nastoupil od první minuty. Tohle upřesnění je důležité: Chorvatsko nebylo jeho reprezentačním debutem, ale prvním startem v základu. Na velikosti skoku to nic nemění.
Proti hvězdám a proti zemi rodičů
Chorvati nešetřili jmény. V brance stál Dominik Livaković, v obraně Gvardiol a Duje Ćaleta-Car, ve středu pole Modrić s Kovačićem, vpředu Perišić. Proti sestavě, která má za sebou finále i bronz z mistrovství světa, šel do zápasu teplický mladík s dvanácti ligovými starty.
Zápas se Česku nevyvedl hned od začátku. Perišić otevřel skóre ve třetí minutě a Češi dlouho dotahovali. Adam Hložek v závěru vyrovnal, jenže Lovro Majer vzápětí rozhodl. Hopi už tou dobou seděl na lavičce, v 65. minutě ho vystřídal Lukáš Ambros. Detailní individuální statistiky jeho výkonu otevřené zdroje nenabízejí, takže ho nebudeme známkovat. Samotný fakt, že ho trenér proti takovému soupeři postavil, ale vypovídá dost.
Pro Hopiho šlo i o osobní zápas. Narodil se v Česku, rodiče ale pocházejí z Chorvatska a podle tamního deníku Sportske novosti má dvojí občanství. V Chorvatsku to přitom nebylo velké téma. Trenér Slaven Bilić podle stejného zdroje před zápasem vůbec nevěděl, že má soupeřův mladík chorvatské kořeny. Zatímco česká média psala o „hráči, kterého mohlo mít Chorvatsko“, v Osijeku to skoro nikoho nezajímalo.
A mohlo by ho Chorvatsko ještě získat? Pravidla FIFA změnu reprezentace nevylučují, ale svazují ji přísnými podmínkami. Hráč smí mít za původní zemi nejvýš tři zápasy na úrovni A, všechny odehrané před 21. narozeninami, a od posledního startu musí uplynout tři roky. Hopi má zatím dva soutěžní starty. Čtvrtý by tuhle cestu prakticky uzavřel. Sám přitom před srazem v rozhovoru pro
FK Teplice řekl, že nad Chorvatskem úplně nepřemýšlel a je šťastný, že může hrát za Česko. Klid, který není póza
Kdo by Hopiho pozápasový nadhled považoval za naučenou frázi, měl by si přečíst, co říkal před srazem. Nominaci prý vůbec nečekal. Snaží se být v přítomnosti, makat a nepřemýšlet o vzdálené budoucnosti. Chce zůstat nohama na zemi. Klub popisuje i jeho úsporné, věcné odpovědi, žádné velké věty.
Podle nás právě tahle konzistence dává jeho slovům váhu. Osmnáctiletý hráč, který o zápase proti Modrićovi mluví stejným tónem jako o zápase s Duklou, buď mimořádně dobře maskuje nervozitu, nebo ji opravdu nemá. V obou případech jde o vlastnost, kterou trenéři u mladíků hledají marně častěji, než by chtěli.
Mladý, ale ne nejmladší
Rekord Hopi nepřekonal. V den debutu proti Španělsku mu bylo 18 let a 184 dní. Nejmladším českým reprezentantem je od letošního května Hugo Sochůrek, který nastoupil v 17 letech a 358 dnech. Pro srovnání s dalšími:
Hráč Věk při debutu v áčku Hugo Sochůrek 17 let, 358 dní Adam Hložek 18 let, 41 dní Jan Polák 18 let, 45 dní Václav Kadlec 18 let, 142 dní Idris Hopi 18 let, 184 dní
Hopi tak patří do velmi úzké skupiny. A stojí za povšimnutí, že dva z pěti nejmladších debutantů dostali šanci během jediného roku.
Denia nehledí do pasu
Tady je podle nás skutečný příběh. Denia při nominaci řekl, že se nebude dívat na pas ani na datum narození, pokud mu hráč může pomoct. U Hopiho jmenoval rychlost, sílu v soubojích jeden na jednoho, pravidelné ligové minuty a to, že zapadá do zamýšlené hry.
Mladík z Teplic, ne ze Sparty či Slavie, nastupuje v základu proti takové kombinaci hvězd. Ještě před pár lety by takový tah vypadal jako experiment. Pod novým realizačním týmem jde spíš o program. Výsledky ho zatím nepodporují: Česko podle
ČT sport skončilo ve skupině A3 poslední bez bodu. Kdy a s kým Češi nastoupí příště, oficiální program UEFA pro ligovou fázi už neukazuje; o další Hopiho nominaci zatím rozhodnuto není. Minimálně se ale dostal do užšího okruhu hráčů, které nový tým testuje.
Z Osijeku si Hopi odvezl porážku, 65 minut proti Modrićovi a stejný tón hlasu, s jakým do zápasu šel. V zemi, odkud pocházejí jeho rodiče, ho skoro nikdo neznal. Po neděli už ho tam znají.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl