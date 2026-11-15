Porážka a sestup. Jediný světlý moment v podání Hložka, jinak Češi v Chorvatsku zklamali

Ukazatel na Opus Areně hlásil 84. minutu, když si Adam Hložek na vrcholu šestnáctky připravil míč a vystřelil. Balon se cestou otřel o bránícího hráče, změnil směr a zapadl do sítě. Bylo 1:1 a Češi měli poprvé za celý podzim na dosah bod v elitní skupině. Za tři minuty ho smazal Lovro Majer. Porážka 1:2 s Chorvatskem nic nerozhodla, protože pád z ligy A do ligy B byl podle českých zdrojů jistý už po předchozí prohře se Španělskem. Osijek ale ukázal, proč k němu došlo.
Kovačić prošel středem a bylo po plánu
Chorvatsko vedlo dřív, než se hosté stačili rozkoukat. Sportske novosti napočítaly 92 sekund. Mateo Kovačić prošel s míčem středem hřiště třicet až čtyřicet metrů, aniž by ho kdokoli vážně zastavil. Marko Beljo se uvolnil mezi českými obránci a našel úplně volného Ivana Perišiće. Za stavu 1:0 se v chladném listopadovém večeru při zhruba sedmi stupních začal odvíjet scénář, který domácí měli pod kontrolou.
Trenér Santi Denia oproti utkání se Španělskem prostřídal šest míst v sestavě. Chyběli Ladislav Krejčí po červené kartě ze zápasu se Španělskem i Lukáš Provod. Vpředu dostala šanci mladá trojice Idris Hopi, Hložek a Christ Kabongo, zkušenější Kryštof Daněk a Ryan Naderi šli na hřiště až později. Pozápasové vysvětlení této volby zatím chybí. Denia už před srazem tvrdil, že na osmnáctiletém Hopim realizační tým i Pavel Nedvěd oceňují rychlost a hru jeden na jednoho, a o Kabongovi mluvil jako o hráči velké kvality, který zvládne i křídlo. V Osijeku ani jeden z nich do hry výrazněji nezasáhl.
Problém nebyl v jednotlivcích, ale ve středu pole. Chorvatsko ho ovládalo, tempo určovali Kovačić a Luka Modrić a české nebezpečí přicházelo jen v epizodách. Chorvatský deník
Index.hr zápas shrnul titulkem, podle kterého měli domácí dát pět gólů. Kinský držel naději, Hložek ji probudil
Že se o výsledku rozhodovalo až v posledních minutách, je hlavně zásluha Antonína Kinského. Brankář, který se v Tottenhamu po příchodu ze Slavie vypracoval na jedničku, vychytal Belja i Joška Gvardiola v závěru první půle. Po přestávce zastavil Kovačiće po souhře se Sučićem, Modrićovu ránu z pětadvaceti metrů a v 72. minutě i Matanoviće. Jednu nervózní pasáž s rozehrávkou mu čeští fanoušci odpustí. Bez jeho zákroků by Chorvatsko rozhodlo dávno před koncem.
Proto má Hložkův gól takovou váhu. Přišel z ničeho, v zápase, ve kterém hosté skoro hodinu a půl jen přežívali. Podle nás šlo o jediný moment, kdy Česko vypadalo jako tým, který do elitní společnosti patří. Jenže výsledek se nedá postavit na jedné tečované střele. Majer v 87. minutě vrátil zápasu obraz, který měl od druhé minuty.
Šest zápasů, nula bodů: sestup nepřišel v Osijeku
Bilance skupiny A3 je neúprosná:
Soupeř Doma Venku Chorvatsko 1:2 1:2 Anglie 0:2 0:3 Španělsko 0:2 1:3
Skóre 3:14 a nula bodů. Skupina se Španělskem, Anglií a Chorvatskem byla mimořádně těžká, takže jednotlivé porážky překvapením nebyly. Nejvíc bolí ty s Chorvatskem. Papírově to byl nejschůdnější soupeř, dvakrát mu stačil jediný gól navíc a dvakrát Češi nedokázali uhrát ani remízu. Proti Anglii a Španělsku se hrálo o přežití, proti Chorvatsku o body.
Herně přitom Osijek nebyl nejhorším večerem podzimu. Ve Wembley Češi nevyslali na branku ani jednu střelu. Proti Španělsku na Letné po přestávce tlačili, Hložek trefil břevno a šance měl i Hopi. V Chorvatsku převládala pasivita a čekání na Kinského. Opakující se vzorec je zřejmý: slabé úvody, ztráta disciplíny a absence kontroly nad středem hřiště. Sestup nezpůsobil jeden zápas. Je to součet šesti.
Přidává se i historická poznámka. Česko poprvé v samostatné historii zakončilo kalendářní rok bez výhry v základní hrací době soutěžního utkání. Radost rok 2026 přesto přinesl. Na jaře tým postoupil na mistrovství světa poprvé po dvaceti letech: finále baráže s Dánskem skončilo 2:2 po prodloužení a rozhodly až penalty 3:1. Po nevydařeném šampionátu odešel Ivan Hašek a tým převzal Denia, první zahraniční kouč v historii reprezentace, který podepsal dvouletou smlouvu s opcí. Za úkol dostal Euro 2028, k němu ale vede cesta přes horší výchozí pozici.
Druhý koš a los v Belfastu
Liga národů 2026/27 není jen o prestiži. Podle
pravidel UEFA pro Euro 2028 se týmy pro kvalifikaci nasazují podle průběžného celkového pořadí této soutěže. Nula bodů v lize A znamená, že Česko nebude mezi nejvýše nasazenými a skončí ve druhém koši.
V praxi to přináší jistotu, že ve skupině bude jeden z nejlépe postavených týmů po ligové fázi. Šanci na postup to nebere, protože na turnaj míří vítězové skupin a část týmů z druhých míst. Rezervu ale zmenšuje. V tomto scénáři se z druhého koše bojuje spíš o druhé místo než o vítězství ve skupině.
Kvalifikaci určí
los v Belfastu v neděli 6. prosince od 18:00. Skupiny budou čtyř- nebo pětičlenné, hrát se začne v březnu 2027 a skončí se v listopadu. Do té doby bude české jméno v losovacím osudí o patro níž, než by si tým s ambicí jet na Euro přál.
Hložkova tečovaná střela se do sestřihů dostane, do tabulky ne. Z elitní skupiny si Češi odvážejí jeden hezký gól, Kinského zákroky a seznam slabin, který se za podzim nezkrátil.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl