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Porážka a sestup. Jediný světlý moment v podání Hložka, jinak Češi v Chorvatsku zklamali

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Dennívýzva
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Česko v Osijeku prohrálo s Chorvatskem 1:2 a skupinu Ligy národů dohrálo bez jediného bodu. Hložkovo vyrovnání vydrželo tři minuty.
Porážka a sestup. Jediný světlý moment v podání Hložka, jinak Češi v Chorvatsku zklamali

Porážka a sestup. Jediný světlý moment v podání Hložka, jinak Češi v Chorvatsku zklamali

Zdroj: Česká fotbalová reprezentace
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.11.2026 23:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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