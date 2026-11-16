LAMBERT ELECTRONIC: Od zakázkové elektroniky po specializované letecké technologie

Kvalitní elektronická výroba nestojí pouze na moderních technologiích. Za každým úspěšným projektem jsou lidé, jejich zkušenosti, preciznost a schopnost hledat správná řešení. Právě na spojení technologií, odbornosti a lidského přístupu staví společnost LAMBERT ELECTRONIC.
Příběh LAMBERT ELECTRONIC se začal psát v roce 2009, kdy byla společnost založena. Od svého vzniku postupně rozvíjí své výrobní kapacity, odborné zázemí i technologické možnosti a buduje si pozici stabilního partnera v oblasti elektronické výroby.
Za rozvojem společnosti stojí její majitel Lambert Žáček, který dlouhodobě podporuje modernizaci, investice do technologií a rozvoj lidí. Vize společnosti je založena na dlouhodobém partnerství, kvalitě a schopnosti reagovat na měnící se požadavky trhu.
Dnes je LAMBERT ELECTRONIC moderní výrobní společností, která vyvíjí a vyrábí zakázkovou elektroniku. Propojuje dlouholeté zkušenosti s novými technologiemi a individuálním přístupem ke každému zákazníkovi.
Už samotné zázemí společnosti ukazuje, jakým směrem se společnost LAMBERT ELECTRONIC ubírá. Moderní administrativní prostory, čisté a organizované výrobní pracoviště, důraz na bezpečnost i příjemné pracovní prostředí vytvářejí podmínky, ve kterých se mohou zaměstnanci soustředit na to nejdůležitější – svou práci a výslednou kvalitu.
Součástí každodenního provozu je také odpovědný přístup k životnímu prostředí, například důsledné třídění a správné nakládání s odpady. I zdánlivé detaily jsou součástí celkového přístupu společnosti k odpovědnému a efektivnímu fungování.
Technologie, které dávají výrobě přesnost
LAMBERT ELECTRONIC pracuje s technologiemi a procesy, které umožňují realizovat projekty od prototypové a malosériové výroby až po sériovou produkci.
Výrobní proces zahrnuje řadu navazujících kroků – od osazování desek plošných spojů přes automatizované výrobní operace, kontrolu a testování až po finální kompletaci a balení výrobků.
Významnou součástí výrobního procesu je technologie SMD, která umožňuje přesné a efektivní osazování elektronických součástek. Moderní výrobní zařízení doplňují technologie pro kontrolu kvality, testování, rentgenovou kontrolu či další specializované operace.
Každý projekt prochází pečlivě řízeným procesem. Důraz na kontrolu jednotlivých výrobních kroků umožňuje odhalovat případné odchylky včas a zajistit, aby výsledný produkt splňoval požadované parametry.
Za technologiemi stojí především lidé
Sebemodernější technologie sama o sobě nestačí. Za každým projektem jsou lidé, kteří rozumějí výrobním procesům, elektronice i požadavkům zákazníků.
V LAMBERT ELECTRONIC proto spolupracují odborníci napříč celou společností – od vývoje a technických pozic přes výrobu a kontrolu kvality až po obchod, nákup, sklad a administrativní týmy. Tento přístup se promítá nejen do kvality práce, ale také do dlouhodobých vztahů se zákazníky a obchodními partnery.
Výroba, která myslí na budoucnost
LAMBERT ELECTRONIC se nesoustředí pouze na současné potřeby. Průběžně modernizuje své vybavení a hledá nové možnosti, jak výrobní procesy dále zefektivňovat a zkvalitňovat.
Investice do technologií, automatizace a moderního pracovního prostředí jsou důležitou součástí dalšího rozvoje společnosti. Stejně významná je však také práce s lidmi – rozvoj jejich odbornosti, předávání zkušeností a vytváření podmínek pro dlouhodobou spolupráci.
Dnes tvoří LAMBERT ELECTRONIC několik desítek zaměstnanců, kteří společně zajišťují chod společnosti od vývoje a technické přípravy přes výrobu a kontrolu kvality až po obchodní a logistické procesy. Jejich zkušenosti, odbornost a vzájemná spolupráce umožňují LAMBERT ELECTRONIC reagovat na potřeby zákazníků a současně se neustále posouvat vpřed.
Divize LAMBERT AERODEVICES – technologie pro moderní létání
LAMBERT AERODEVICES je specializovaná divize společnosti LAMBERT ELECTRONIC zaměřená na elektronická a technická řešení pro ultralehké letectví. Nabízí komponenty a systémy pro moderní avioniku, telemetrii, osvětlení, elektrické sys-témy a další vybavení letadel.
Naším cílem je přinášet pilotům a výrobcům spolehlivá, praktická a moderní řešení, která zvyšují komfort, přehled i bezpečnost při létání.
Společně tvoříme úspěch
Právě propojení lidí a technologií umožňuje společnosti reagovat na potřeby zákazníků, hledat nová řešení a dlouhodobě rozvíjet své výrobní schopnosti.
Lambert Žáček