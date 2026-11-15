„Vraťte nám Jensena“, žádají zaměstnanci Nvidie. Brání ho i Hillary Clinton

Huangovo odstoupení bylo pro zaměstnance velkým překvapením. Interní šetření bylo na samém začátku a správní rada navíc ještě před samotným zahájením dostala stanovisko řady zaměstnanců, kteří žádali zohlednění toho, co Jen-Hsun Huang pro společnost od jejího založení udělal. Jeden z veteránů společnosti žádal, aby před přistoupením k jakékoli změně bylo zohledněno, co Huang znamená pro firmu i zaměstnance.
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Po oznámení odstupu firemní fórum i emaily zaplavila vyjádření téměř 1600 pracovníků, kteří prosí představenstvo o návrat bývalého šéfa do čela společnosti. Podle dostupných zdrojů se mezi těmito zprávami neobjevila jediná, která by náhradu CEO schvalovala nebo podporovala. Zazněly prosby jako „Pokud věříte v naši misi, vraťte nám TOHOTO šéfa“, „všichni jsme jen lidé a můžeme dělat chyby, Jensen udělal tolik dobrých věcí a potřebuje druhou šanci“, „NVIDIA je NVIDIA kvůli Jensenovi“ nebo „Stojím za Jensenem. Ne proto, že bych věřil, že je kdokoli neomylný, ale proto, že odmítám věřit, že zastávat se spravedlnosti musí znamenat zavržení někoho, jehož vedení pro nás tolik znamenalo.“
Tuto interní komunikaci je však potřeba oddělit od výzev kolujících veřejně po internetu. Na jedné z nich totiž figuruje podpis vice-prezidenta Nvidie pro strojové učení Bryana Catanzara, který potvrdil, že jej ve skutečnosti nepodepsal a přinejmenším jeho údajný podpis na tomto dokumentu je podvrhem.
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Zaměstnance odstoupení CEO překvapilo, neboť očekávali, že představenstvo ukončí šetření dřív, než dojde k jakýmkoli trvalým změnám ve vedení. Huanga se však nezastali jen lidé, kterým bývalý šéf zajistil obživu. Překvapivě se za něj postavily i osobnosti reprezentující velmi odlišná názorová spektra. Po prezidentu Trumpovi totiž podporu vyjádřila i Hillary Clinton.
Nelíbí se jí především přístup federálních úřadů. Ty totiž již v roce 2025 věděly o jednání Alice Huang, která později využila blízkého vztahu s Jen-Hsun Huangem k zajištění dodávek AI akcelerátorů Nvidie za zhruba $7,5 miliardy prostřednictvím fiktivních společností. Navzdory internímu řízení federální úřady šéfa Nvidie neinformovaly, že byl kompromitován. Podle Hillary Clinton měl být Huang varován a nemělo se čekat, až „se chytí na špek“.