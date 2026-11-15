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„Vraťte nám Jensena“, žádají zaměstnanci Nvidie. Brání ho i Hillary Clinton

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Dennívýzva
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Odchod Jen-Hsun Huanga z pozice CEO Nvidie překvapil pracovníky společnosti, ale i řadu osobností amerického veřejného života. Zhruba 1600 zaměstnanců žádá návrat zakladatele firmy do jejího čela…
Hillary Clinton on dual Huang

Hillary Clinton on dual Huang

Zdroj: ChatGPT
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

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