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Kapitán Coufal po sestupu z Ligy národů: Neděláme to schválně, zatím tu kvalitu nemáme

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Česko odchází z elitní divize Ligy národů bez jediného bodu. Po porážce 1:2 v Osijeku skončilo ve skupině A3 poslední se skóre 3:14.
Kapitán Coufal po sestupu z Ligy národů: Neděláme to schválně, zatím tu kvalitu nemáme

Kapitán Coufal po sestupu z Ligy národů: Neděláme to schválně, zatím tu kvalitu nemáme

Zdroj: Česká fotbalová reprezentace
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 15.11.2026 23:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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