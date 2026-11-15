Kapitán Coufal po sestupu z Ligy národů: Neděláme to schválně, zatím tu kvalitu nemáme

Tři minuty. Tolik zbývalo českým fotbalistům v Osijeku do remízy, která by v tabulce stejně nic nespasila, ale aspoň by přerušila sérii porážek. Adam Hložek v 84. minutě vyrovnal gól Ivana Perišiće z úvodu zápasu. O tři minuty později Lovro Majer rozhodl. Šestý zápas, šestá porážka. Kapitán Vladimír Coufal pak v pozápasovém rozhovoru pro ČT Sport nehledal výmluvy ani viníky. Chyby podle něj nevznikají ze schválnosti nebo z neochoty, týmu zatím chybí kvalita. Je to tvrdá, ale přesná věta. Po podzimu proti Španělsku, Anglii a Chorvatsku se s ní těžko polemizuje.
Šest zápasů, nula bodů
Výsledková řada české reprezentace v ročníku 2026/27 nemá slabší místo, protože je slabá celá:
Zápas Výsledek Česko – Chorvatsko 1:2 Česko – Anglie 0:2 Španělsko – Česko 3:1 Anglie – Česko 3:0 Česko – Španělsko 0:2 Chorvatsko – Česko 2:1
Tři vstřelené góly, čtrnáct obdržených. Ani jednou tým neuhrál remízu a jen dvakrát prohrál o jediný gól, pokaždé s Chorvaty. Právě duel v Osijeku přitom nebyl jen o cti. Před zápasem bylo ve hře třetí místo ve skupině a s ním lepší nasazení do losu kvalifikace na EURO 2028. Vítěz by šel do prvního koše, poražený do druhého. Češi prohráli, a tak přišli i o tuhle výhodu.
Pád z Ligy A přitom v tomto ročníku nefunguje tak přímočaře jako dřív. UEFA přechází na systém tří lig a podle
přehledu UEFA sestupují do Ligy B přímo jen dva nejhorší týmy ze čtvrtých míst. Ostatní poslední celky skupin čeká baráž o udržení, naplánovaná na 25. až 30. března 2027. Kam přesně Česko spadne, rozhodne celkové pořadí čtvrtých týmů, a to UEFA potvrdí až po dohrání všech skupin. S nulou bodů a rozdílem skóre −11 je ale český výchozí bod v tomto srovnání krajně nevýhodný. Co Coufal myslí „kvalitou“
Kapitánova slova z Osijeku nepřišla jako blesk z čistého nebe. Stejnou myšlenku vyslovil už v září po domácí prohře s Chorvatskem, kdy poprvé vedl tým s kapitánskou páskou místo zraněného Ladislava Krejčího. „Zatím nemáme takovou kvalitu, jakou mají třeba Chorvati, třeba v přechodové fázi,“ řekl tehdy podle
ČT Sport. Mluvil o procesu učení, o snaze hrát víc po zemi i o presinku, který „ještě neštymoval“.
Přechodová fáze je moment, kdy míč přechází od jednoho týmu k druhému. Kdo ho získá, má dvě až tři vteřiny na to, aby vyrazil, než se soupeř srovná. Kdo ho ztratí, má stejně tolik času na reakci. Chorvati, Španělé i Angličané v těch vteřinách rozhodují rychle a přesně. Češi zatím buď váhají, nebo přihrávku pokazí. Rozdíl nevidíte na celkovém držení míče, ale na tom, kdo z něj vytěží šanci.
Coufal tedy podle nás nepřiznává nedostatek vůle. Kritiku, že tým „nechce“, překládá do roviny „zatím neumí dost rychle a dost přesně“. Je to poctivější diagnóza, ale také nepříjemnější. Vůli lze přidat v kabině během poločasové přestávky. Technika pod tlakem a rozhodování ve zlomku vteřiny se trénují roky.
Nový styl, který ještě nesedí
Santi Denia převzal reprezentaci na konci července 2026 jako první zahraniční trenér v její historii. Se smlouvou do roku 2028 a jasným cílem: EURO 2028. Od začátku chtěl změnit to, co českou hru dlouho definovalo. Méně dlouhých nákopů, víc adresné rozehrávky, odvaha na míči.
Posun je vidět i v číslech. Podle analýzy Seznam Zpráv odehrálo Česko na mistrovství světa proti Jižní Koreji 327 přihrávek. V září proti Chorvatsku už 450, s úspěšností 84 procent. Tým s míčem víc pracuje. Jenže víc přihrávek ještě neznamená víc nebezpečí. A v Lize A se každá nepřesná přihrávka ve vlastní polovině trestá.
Sám Denia po domácí prohře se Španělskem nezakrýval, kde je problém. „Musíme se zlepšit, hlavně já,“ řekl a přiznal, že v první půli chyběla jasná myšlenka v presinku i v útočení. Upozorňoval také, že v zápasech takové úrovně je klíčové dohrát v jedenácti. Česko během podzimu opakovaně končilo v oslabení, což zápasy proti elitě dělalo ještě těžšími.
Coufal už v září přirovnal učení nového stylu k vaření: po pěti dnech u Zdeňka Pohlreicha taky nikdo nevaří jako on. Přirovnání sedí. A ukazuje i jeho limit. Reprezentace se schází jen v krátkých oknech, Denia sám mluvil o pouhých dvou srazech a 38 hráčích, kteří za tu dobu prošli soupiskou. Čas ale vyřeší automatismy. Kvalitu jednotlivců nevyřeší.
Z vítězství v Lize B na dno Ligy A
Srovnání s předchozími ročníky ukazuje, jak velký skok mezi úrovněmi je. Podle
tiskových podkladů UEFA k losu vypadala česká cesta soutěží takto: 2018/19: Liga B, 2. místo 2020/21: Liga B, 1. místo 2022/23: Liga A, 4. místo 2024/25: Liga B, 1. místo 2026/27: Liga A, 4. místo, 0 bodů
Vzorec se opakuje. V Lize B Česko patří k favoritům a umí skupinu vyhrát. V Lize A bojuje o přežití. Letošní ročník je ale v tomto kontextu nejhorší ze všech: los přidělil Česku tři soupeře z absolutní evropské špičky, proti nimž reprezentace nezískala ani remízu.
Že výtah mezi ligami jezdí tak pravidelně, je podle nás nejpřesnější odpovědí na otázku, kde český fotbal stojí. Na Ligu B má. Na Ligu A zatím ne. Coufalova věta to jen říká nahlas.
Co přijde dál
Další soupeře Česko pozná 6. prosince v Belfastu při losu kvalifikace na EURO 2028. Skupinová fáze odstartuje v březnu 2027 a právě ona bude první skutečnou zkouškou, zda „zatím“ v kapitánově větě něco znamená. Pokud by Česko podle finálního pořadí nepatřilo mezi dva přímé sestupující, čeká ho na konci března ještě baráž o setrvání v Lize A. Zápasy reprezentace i nadále vysílá Česká televize, která má práva až do roku 2028.
Tlak na Deniu po bilanci šesti porážek výrazně vzroste. Bývalý reprezentant Pavel Horváth po jeho jmenování mluvil o nutnosti trpělivosti a prostoru pro zavedení nových myšlenek. Ten prostor teď bude užší. Argument procesu se po prvním vítězství obhajuje snadno. Po nule bodů se z něj stává hlavní terč kritiky.
V Osijeku chyběly tři minuty k remíze a celá třída k tomu, aby remíza nebyla překvapením. Coufal to pojmenoval bez ozdob. Kvalita se ale nenahradí přiznáním. Musí se natrénovat a v březnu ukázat na hřišti.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl