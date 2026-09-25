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Obří slunečnice Jitky z Jičína. Lidé se kochají její krásou

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Vypěstovat krásnou květinu chce úplně každý. Když ale člověku vyroste u domu něco, co ohromuje i ostatní lidi, má radost několikanásobnou. My jsme v redakci obdrželi hned několik fotografií paní Jitky z Jičína, která nám poslala svou slunečnici. Když jsme ji viděli, sami jsme se podivovali, že může takto tato nádherná květina vyrůst. O to větší jsme ale měli radost i z toho, že se s jejím dovolením můžeme touto květinou pochlubit v našem magazínu a nabídnout pohled na ni i vám, čtenářům.
Slunečnice

Slunečnice

Zdroj: Jitka Rejlková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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