Teflonové pánve mizí z českých kuchyní. Nahrazuje je 1 materiál, na kterém vařily naše babičky

V čím dál větším počtu českých domácností se na sporák vrací těžká pánev, jakou mívala v kuchyni ještě babička. Lehké nepřilnavé teflonky přitom končí v koši rychleji, než by si jejich majitelé přáli. Co za tím obratem stojí a komu se vlastně vyplatí?
Litina, která přežije i svého majitele
Materiálem, po kterém dnes sahá stále víc lidí, je litina. Je to obyčejné železo odlité do silného těla pánve, na jaké se u nás vařilo po celé generace. Její hlavní přednost se ukáže až po čase. Zatímco levná pánvička se po roce intenzivního smažení začne loupat a putuje do odpadu, litina se používáním naopak zlepšuje.
Poctivá litinová pánev se používáním jen zlepšuje a v kuchyni vydrží desítky let. Ilustrační foto.
Na povrchu jí totiž vzniká takzvaná patina, přirozeně nepřilnavá vrstva zapečeného oleje. Nádoba si ji vytvoří sama a s každým dalším smažením zesílí. K tomu se přidává schopnost, kterou tenká pánev nikdy mít nebude. Rozpálená litina drží teplo a rozvádí ho rovnoměrně do celé plochy, takže se maso zatáhne po celém dnu stejně a nezůstane napůl syrové.
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Skvěle proto zvládne steak, pomalu dušené jídlo i pečení. Poradí si na plynu, sklokeramice i indukci a bez plastových dílů ji přendáte rovnou ze sporáku do trouby. Poctivý kus vydrží desítky let a v rodině klidně poslouží dvěma generacím.
Musíte se teflonu opravdu bát?
Kolem teflonu se poslední roky rozjela pořádná vlna strachu. Realita je ale mnohem klidnější. Nepřilnavý povlak patří do velké rodiny látek zvaných PFAS, kterým se přezdívá „věčné chemikálie”, protože se v přírodě rozkládají jen velmi pomalu. Podle Informačního centra bezpečnosti potravin, které přebírá stanovisko německého úřadu pro hodnocení rizik, je tento povlak při běžném vaření chemicky netečný. S jídlem nereaguje a nepřechází do něj. A i kdybyste omylem spolkli drobný úlomek, ve střevech se nevstřebá a projde ven.
Skutečné riziko číhá jinde. Problém nastane, když prázdná pánev zůstane na rozpálené plotně a přehřeje se na extrémní teplotu, při které se povlak rozkládá na dráždivé výpary. Nepřilnavá pánev by se proto nikdy neměla nahřívat naprázdno. Starší obavy navíc mířily hlavně na látku PFOA, kterou dnešní výrobci už nepoužívají a která je v Evropské unii léta zakázaná.
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Unie dnes PFAS omezuje především kvůli životnímu prostředí, kde se hromadí. Není proto důvod běžet se starou teflonkou rovnou k popelnici. Když ji nepřepalujete naprázdno a odložíte při prvním poškrábání nebo olupování, může sloužit klidně další roky.
Základní rozdíly mezi litinou a teflonovou pánví shrnuje následující tabulka:
Vlastnost Litina Teflonová pánev Životnost desítky let, vydrží i dvě generace po roce intenzivního smažení se začne loupat Nepřilnavost patina, kterou si pánev sama vytvoří a která časem zesílí nepřilnavý povlak od výroby Hmotnost i přes tři kilogramy lehká Péče bez myčky, po umytí osušit a naolejovat nepřehřívat naprázdno, vyměnit při poškrábání Litina se odvděčí jen tomu, kdo ji nešidí Přečtěte si také: Experti označili 1 nejhorší druh mouky. Má ji ve spíži skoro každá česká hospodyně
Návrat ke starému materiálu má háček. Litina si žádá trochu péče, na kterou jsme u moderního nádobí zapomněli. Čerstvě koupenou litinu je potřeba před prvním smažením připravit. Potře se tenkou vrstvou oleje, nechá se pořádně rozpálit a zase vychladnout, čímž se založí první patina.
Když dovaříte, litině bohatě vystačí proud horké vody a pár tahů tvrdým kartáčem. Agresivní saponát ani myčka do péče o litinu nepatří, sebraly by pracně vybudovanou vrstvu. Nádobu hlavně nikdy nenechávejte mokrou, protože holé železo rychle chytá rez. Než ji odložíte, důkladně ji vytřete do sucha a přejeďte hadříkem s kapkou oleje.
Pro koho se těžká pánev nehodí
Litina není zázrak pro každého. Vaří se na ní jinak než na lehké teflonce. Nejdřív se musí pomalu rozehřát, potom se plamen stáhne, protože jinak drží tolik tepla, že jídlo snadno připálíte. K tomu si připočtěte hmotnost. Velká litinová pánev se snadno vyšplhá přes tři kilogramy, takže ji při vaření jen tak jednou rukou nenadhodíte.
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Neošetřenému železu nedělá dobře ani výrazně kyselé vaření. Ovocná nebo vinná omáčka z něj dokáže uvolnit kov a jídlu dodat kovovou příchuť, takže se na takové vaření hodí spíš smaltovaná varianta s hladkým povrchem, kterou navíc umyjete i v dřezu. Buďte opatrní i na sklokeramické desce, po které těžký kus snadno zanechá rýhu. Sama o sobě tak litina celou kuchyni nepokryje, na maso a poctivé pečení je ale těžko nahraditelná.
Zdroje: https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/litinova-panev-vyhody-pece-proc-nahradi-teflon, https://www.kulina.cz/blog/nesmrtelne-litinove-nadobi/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/jak-se-starat-o-panvicky-udrzba-20600621.html, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/24611-teflon-nadobi, https://bezpecnostpotravin.cz/vecne-chemikalie-pfas-v-panvich-na-smazeni-informace-v-kostce/, https://www.arecenze.cz/clanky/cesi-pry-konci-s-teflonem-muzou-za-to-i-zakazy-z-eu-staronovy-material-panvi-ale-nesedi-kazdemu/