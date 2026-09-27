Podzim se mění před očima. Nová data odhalila trend, který může přinést další problémy

Climate Central analyzovala data ze 245 velkých amerických měst za období 1970 až 2025. Ve 241 z nich, tedy v 98 procentech sledovaných lokalit, podzimní teploty vzrostly. Průměrné oteplení v těchto městech dosáhlo 2,9 stupně Fahrenheita, což odpovídá přibližně 1,6 stupně Celsia. Nejvýraznější změny zaznamenala města na jihozápadě Spojených států. V Renu se podzim oteplil o 7,9 stupně Fahrenheita, tedy přibližně o 4,4 stupně Celsia, v El Pasu zhruba o 3,8 stupně a v Las Vegas přibližně o 3,5 stupně Celsia. Analýza vychází z otevřených klimatických dat amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru NOAA.
Změna se neprojevuje pouze vyšší průměrnou teplotou. Ve 240 z 245 sledovaných měst přibylo od roku 1970 podzimních dnů, kdy se teplota dostala nad normál pro období 1991 až 2020. Celkem 216 měst nyní podle analýzy zaznamenává nejméně o sedm takových dnů více než na začátku sledovaného období. V El Pasu jich přibylo 45, v Renu 44, v Las Cruces 42 a v Tucsonu 41.
Delší teplo má dopady i po skončení léta
Podle atribuce Climate Central je ve 200 ze 245 sledovaných měst hlavním faktorem dlouhodobého podzimního oteplování změna klimatu způsobená lidskou činností. Organizace do výpočtu zahrnula také přirozenou klimatickou variabilitu, efekt městského tepelného ostrova a další vlivy. Samotné oteplování podzimu může znamenat delší období zdravotních rizik spojených s horkem, vyšší potřebu chlazení budov nebo prodloužení požární sezony. Teplejší počasí zároveň prodlužuje vegetační a pylovou sezonu a může umožnit komárům zůstávat aktivní déle do podzimu.
Vývoj podporuje i aktuální sezonní výhled amerického Climate Prediction Center. Prognóza zveřejněná 17. září 2026 zvýhodňuje pro období říjen až prosinec nadprůměrné teploty ve značné části Spojených států. Jde však o pravděpodobnostní sezonní výhled, nikoli o předpověď konkrétních teplot pro jednotlivé dny. Dlouhodobé oteplování je však patrné také v evropských klimatických datech. Podle služby Copernicus byla evropská meteorologická podzimní sezona roku 2025 čtvrtá nejteplejší v dostupné řadě, s průměrnou teplotou o 1,06 stupně Celsia vyšší než průměr let 1991 až 2020. Copernicus současně uvádí, že Evropa patří z dlouhodobého hlediska k nejrychleji se oteplujícím oblastem světa.
Zdroje: ClimateCentral.org, NOAA.gov, Copernicus.eu