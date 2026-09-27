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Podzim se mění před očima. Nová data odhalila trend, který může přinést další problémy

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Podzim je ve velké části Spojených států výrazně teplejší než před několika desítkami let. Nová analýza organizace Climate Central ukazuje, že od roku 1970 vzrostly podzimní teploty v 98 procentech sledovaných amerických měst. Změna podle autorů prodlužuje období veder, alergií i podmínky vhodné pro vznik požárů.
Podzim se mění před očima. Nová data odhalila trend, který může přinést další problémy

Podzim se mění před očima. Nová data odhalila trend, který může přinést další problémy

Zdroj: generováno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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