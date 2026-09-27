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Dusno při premiéře nové lásky Radka Kašpárka: Po společném focení přišel nečekaný zlomPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Radek Kašpárek se poprvé na velké společenské události ukázal po boku nové partnerky Ivany. Dvojice dorazila na módní show Osmanyho Laffity v pražských Letňanech, kde na sebe strhla značnou pozornost. Večer ale neskončil jen pózováním před fotografy. Šéfkuchař se později na delší dobu vzdálil a dvojice nakonec místo opustila zadním vchodem.
Dusno při premiéře nové lásky Radka Kašpárka: Po společném focení přišel nečekaný zlom
Zdroj: nextfoto
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