Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Česnek na podzim: Kdy sázet pro co nejbohatší úrodu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pokud chcete v létě sklízet pevné a zdravé palice, podzimní výsadbu rozhodně nepodceňujte. Výsev musíte provést ve chvíli, kdy už není tolik teplo (aby česnek nezačal rašit), ale současně musíte mít dostatek času na to, aby váš stroužek stihl zakořenit, než přijdou mrazy. Obvykle proto vysadíte česnek v období od poloviny října do začátku listopadu (v teplejších oblastech i později). Jako jednoduché pravidlo můžete brát teplotu půdy kolem 8 až 10 °C. V tomto čase půda není zmrzlá, ale rána už začínají být pořádně studená.
Česnek

Česnek

Zdroj:
Reklama
Další články z Naše zahrada
Jak na obří úrodu cuket v září? Stříhání listů jako základ
Jak na obří úrodu cuket v září? Stříhání listů jako základ
Muškáty obsypané květy? Na cukr a droždí zapomeňte, důležité je něco jiného – a pokvetou až do listopadu
Muškáty obsypané květy? Na cukr a droždí zapomeňte, důležité je něco jiného – a pokvetou až do listopadu

Muškáty obsypané květy? Na cukr a droždí zapomeňte, důležité je něco jiného – a pokvetou až do listopadu....

Pastinák: Zelenina, která může být po prvním chladu chutnější
Pastinák: Zelenina, která může být po prvním chladu chutnější

Zelenina, která právě na podzim dokáže překvapit. Zatímco některé plodiny je potřeba před prvními mrazy...

Zima se blíží. V září je čas zazimovat muškáty
Zima se blíží. V září je čas zazimovat muškáty

Představit si mnohá zápraží, balkony a okenní parapety bez muškátů prakticky nelze. Pelargonie jsou...

Past na otravné octomilky: pomůže jednoduchý trik s PET lahví
Past na otravné octomilky: pomůže jednoduchý trik s PET lahví

Také se vám v posledních dnech objevují v domácnosti otravné octomilky? Období babího léta přímo milují....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

Všechny články tohoto autora →
Naše zahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.