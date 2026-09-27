Sokolov a SUAS GROUP jednají o budoucnosti centrálního vytápěníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sokolov a SUAS GROUP jednají o budoucnosti centrálního vytápění
Střední průmyslová škola (SPŠ) Ostrov na Karlovarsku dnes zahájila provoz v nově vybudovaných dílnách pro...
V Krušných horách pokračuje festival turistiky Eurorando 2026. Jeho návštěvníci, zkušení turisté z celé...
Dnešní utkání Energie a Motoru v Mattoni Aréně lákalo a domácí hokejisté více než čtyřem tisícům diváků...
Karlovy Vary budou muset v nejbližších letech vyřešit hned několik problémů v dopravě. Musí opravit...
Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...Všechny články tohoto autora →
- Karlovy Vary si pohoršily v rizikovosti hospodaření, zvýšily ale rezervy
- SPŠ Ostrov posílí díky novým dílnám výuku elektromobility, má špičkové vybavení
- Největší evropský pěší festival Eurorando: Lidé objevují Krušné hory i pohraničí
- Energie doma jasně vyhrála. V první třetině dala Motoru tři branky, celkem pět