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Sokolov a SUAS GROUP jednají o budoucnosti centrálního vytápění

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Město Sokolov a energetická skupina SUAS GROUP jednají o zajištění dodávek tepla do dalších let. Sokolov a okolní obce jsou dosud vytápěny teplem z Elektrárny Tisová, převážně ze spalování uhlí. Brzy ale bude nutné přejít na jiné zdroje. SUAS GROUP chce nabídnout mix zdrojů.
Sokolov a SUAS GROUP jednají o budoucnosti centrálního vytápění

Sokolov a SUAS GROUP jednají o budoucnosti centrálního vytápění

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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