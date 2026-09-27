Starý porcelán po babičce může mít hodnotu tisíců korun. Kdo nezná jednu značku na spodní straně, prodá ho za pár desetikorun

Většina lidí, kteří vyklízejí kredenc po prarodičích, posuzuje porcelán pohledem na dekor. Modrá cibule, zlatý lem, květinový motiv, to všechno vypadá hezky, ale o skutečné hodnotě kusu rozhoduje něco jiného. Stačí talíř otočit dnem vzhůru. Právě tam, v podglazurní značce výrobce, se skrývá informace, která dělí stokorunové zboží od položek za pět, šest i sedm tisíc. Kdo tenhle krok přeskočí, riskuje, že prodá rodinné dědictví za cenu, za kterou by nepořídil ani nový hrnek v obchodním domě.
Proč je dno talíře cennější než jeho dekor
Cibulákovým vzorem zdobilo nádobí hned několik československých porcelánek. Jenže trh mezi nimi rozlišuje ostře. Nejsilnější pozici drží originální dubský cibulák z porcelánky v Dubí u Teplic, jejíž výrobní kontinuita sahá hluboko do 19. století. Právě tato továrna vytvořila nejčitelnější sběratelský příběh a její značka na spodku je pro kupujícího zárukou původu.
Co hledat? Podglazurní razítko s korunkou nad písmenem D, kruhový nápis ORIGINAL BOHEMIA a ovál se slovem ZWIEBELMUSTER. U starších kusů vyrobených před rokem 1956 se objevuje i ovál s textem MEISSEN. Samotný nápis CZECHOSLOVAKIA pak spolehlivě datuje výrobu mezi léta 1918 a 1993; cokoliv s tímto textem pochází z éry, která sběratele zajímá nejvíc.
Vedle dubského cibuláku zvyšují cenu i značky dalších západočeských porcelánek: TK nebo TK Thun z Kláštereckých závodů, iniciály MZ spojené se Starou Rolí (Altrohlau), H&C z Horního Slavkova či razítka závodů Epiag. Každá z těchto značek má vlastní historii a vlastní cenovou hladinu. Bez rejstříku značek se ale laik snadno ztratí.
Kolik stojí cibulák a kdy cena vyskočí do tisíců
Jednotlivý talíř nebo hrnek s cibulovým dekorem se na trhu běžně pohybuje v řádu stokorun. Kus druhé jakosti z Dubí pořídíte už za 349 Kč. Figurka Krále Melichara od stejného výrobce vyjde na 1 935 Kč. Osmnáctidílná talířová sada pak stojí 5 999 Kč.
Cenový skok nastává u tří typů položek:
- Kompletní soupravy, tedy jídelní a kávové servisy, kde nechybí jediný díl, dosahují násobků ceny jednotlivých kusů.
- Figurky a servírovací kusy, větší formáty a plastiky mají omezenější výrobní náklady a menší dochovanost.
- Ručně malovaný dekor, slavkovské vlastenecké talíře s ruční malbou se v aktuálních nabídkách Antiku Praha prodávají za 5 500 Kč, art deco kalamář ze stejné provenience za 7 990 Kč.
Pro srovnání: broušená kobaltová váza na aukci dosáhla 350 Kč, smaltovaný hrnec s víkem a nápisem CZECHOSLOVAKIA skončil na 199 Kč. Značkový porcelán má z běžného domácího sortimentu jednoznačně nejvyšší cenový strop.
Jak odlišit prvotřídní kus od zlevněné druhé jakosti
U originálního dubského cibuláku existuje jednoduchý test. Přejeďte nehtem nebo bříškem prstu po ochranné známce na spodku. Pokud cítíte drobný vryp přímo v razítku, držíte v ruce druhou jakost. Výrobce tímto vrypem označuje kusy s drobnými vzhledovými vadami, jinak funkčně bezchybné, ale esteticky nedokonalé. Cenový rozdíl oproti prvnímu třídění činí podle specializovaného prodejce přibližně dvacet procent.
Kromě jakosti rozhoduje stav střepu. Prasklina, odštípnutí glazury nebo opravovaný okraj sráží hodnotu dramaticky. Sběratel hledající doplnění servisu potřebuje kus, který vizuálně i funkčně zapadne mezi ostatní, a za takový zaplatí plnou cenu.
Pět kroků k reálnému ocenění zděděného porcelánu
Než cokoliv vystavíte na prodej nebo odnesete do sběrného dvora, projděte si jednoduchý postup:
- Nafoťte celek, detail dekoru a hlavně dno, bez fotografie spodní značky je jakýkoliv odhad jen hádání.
- Opište přesně text a symboly na značce, korunka, iniciály, nápisy, číslice.
- Určete výrobce a období, text CZECHOSLOVAKIA zužuje rozmezí na léta 1918–1993, konkrétní tvar značky ho zpřesní na dekádu.
- Srovnejte s podobnými kusy na trhu, specializované portály i aukční platformy jako Aukro nabízejí orientační cenové vodítko.
- U hodnotnějších kusů si nechte zpracovat odborný odhad, Antik Praha ho poskytuje zdarma.
Podle naší redakční zkušenosti se nejrychleji prodávají kusy, které splňují tři podmínky najednou: čitelná značka, nepoškozený střep a dekor, který kupující dokáže okamžitě pojmenovat. Cibulák tuto trojkombinaci splňuje téměř automaticky, proto je na trhu tak likvidní. Ručně malované slavkovské a art deco kusy mohou dosáhnout vyšší částky za jednotlivý předmět, ale najít pro ně kupce trvá déle.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková