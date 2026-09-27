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Starý porcelán po babičce může mít hodnotu tisíců korun. Kdo nezná jednu značku na spodní straně, prodá ho za pár desetikorun

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Korunka nad písmenem D na spodku talíře dokáže z obyčejného kusu porcelánu udělat sběratelský artikl za tisíce korun.
Písmeno D na spodku šálku nebo misky může znamenat, že máte doma opravdu hodnotný kus

Písmeno D na spodku šálku nebo misky může znamenat, že máte doma opravdu hodnotný kus

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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