KVÍZ: Co uděláte, když počítač zamrzne? Otestujte svou digitální gramotnostPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
KVÍZ: Co uděláte, když počítač zamrzne? Otestujte svou digitální gramotnost
Letní romance na osamělé pláži, která měla skončit s prvním podzimním listem, se nečekaně přesouvá na...
Bělavé usazeniny na bateriích a dlažbě trápí většinu domácností s tvrdou vodou. Místo drahé chemie stačí...
Únorový den roku 1999 přinesl na Slovensko dramatický okamžik, kdy se těžký nákladní letoun s desítkami...
Duben 1984. Raketoplán Challenger vynesl na oběžnou dráhu neobvyklý náklad – tisíce včelích dělnic a jednu...
Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...Všechny články tohoto autora →