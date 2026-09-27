Klasické sušení bylinek končí: Češky je uchovávají v 1 tekutině a vydrží voňavé celou zimu

V létě rostou bylinky na parapetech i v truhlících rychleji, než je stíháme spotřebovat. Sezona ale uteče a v lednu už doma zbude jen sklenička nevýrazného sušeného koření. Existuje způsob, jak si vůni léta schovat až do jara, a nepotřebujete k němu nic víc než formičku na led a jednu obyčejnou surovinu z každé kuchyně.
Proč sušení u některých bylinek selhává
Sušené bylinky mají své místo, ale ne každý druh je snese. Tymián, oregano nebo rozmarýn si chuť a vůni podrží i po usušení. U jemnějších natí ale sušení většinu aromatu doslova odvane. Nejhůř dopadnou bazalka, pažitka, kopr, petrželka a meduňka. Po usušení zešednou a v jídle po nich zůstane sotva náznak toho, jak voněly čerstvé.
Může za to vysoký obsah vody a citlivá vůně těchhle bylinek. Zahradníci i kuchaři se proto shodují, že bazalku nebo pažitku má smysl uchovat úplně jinak. Nejjednodušší cesta vede přes mrazák.
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Trik, který se v posledních letech vrací do domácích kuchyní, je prostý. Nasekané bylinky se zalijí olivovým olejem a zmrazí v malých kostkách. Olej kolem lístků vytvoří ochrannou vrstvu, která je chrání před vysycháním i před ztrátou vůně. Zatímco sušená bazalka do jara ztratí barvu i aroma, ta zmrazená v oleji zůstane blízká čerstvé.
Olej má ještě jednu výhodu. Až budete vařit, nemusíte nic rozmrazovat ani odměřovat. Kostka se rovnou hodí do horké pánve nebo do hrnce, během chvilky se rozpustí a jídlo provoní. V jednom kroku tak máte ochucený olej i porci bylinek.
Jak na bylinkové kostky krok za krokem
Postup zvládne úplný začátečník a zabere pár minut:
Bylinky nejdřív opláchněte a pořádně osušte, protože zbytková voda by v mrazáku vytvořila ledové krystalky. Pak je nasekejte najemno. Naplňte jimi formičku na led zhruba do dvou třetin. Nakonec je přelijte olivovým olejem, dokud lístky úplně nezmizí pod hladinou. Formu dejte přes noc do mrazáku. Když kostky ztuhnou, vyloupněte je do zipového sáčku nebo dózy s víčkem a formu uvolněte na další dávku. Přečtěte si také: Tenhle hrnec po babičce se dnes na Aukru prodává i za 15 000 Kč. Podívejte se, jestli ho nemáte ve sklepě
Vyplatí se sáhnout po silikonové formě, ze které olejové kostky vyklouznou mnohem snáz než z tvrdého plastu. Na každý sáček pak připište název byliny a datum zamrazení. Zmrzlé kostky totiž vypadají jedna jako druhá a bez popisku v nich rychle ztratíte přehled.
Nasekané bylinky zmrazené v oleji stačí po ztuhnutí vyklopit do dózy nebo sáčku a mít je po ruce celou zimu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Které bylinky se do oleje hodí nejvíc
Do oleje se hodí hlavně pažitka, rozmarýn a tymián, výborně fungují i petrželka, oregano nebo bazalka. Můžete zamrazit každou zvlášť, nebo rovnou namíchat směs podle toho, co nejčastěji vaříte.
Největší službu udělají kostky v teplých pokrmech. „Ledové kostky s bylinkami nejlépe vyniknou v pokrmech připravovaných na pánvi nebo v hrnci,” říká pro iReceptář šéfkuchař David Šlapák. Přidat je můžete do těstovin, rizota, omáček i polévek nebo při restování masa a zeleniny.
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Kostky se dají snadno vylepšit. Do některých můžete kromě bylinek přidat utřený stroužek česneku, kousek nastrouhaného zázvoru, trochu limetkové kůry nebo pár sušených rajčat, podle toho, k jakému jídlu kostku později použijete. Vyplatí se taky namíchat si dvojice dopředu. Pažitka s koprem oživí bramborovou polévku, tymián se šalvějí se hodí k pečenému masu a bazalka s petrželkou zvedne chuť rajčatové omáčky.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Kombinace bylinek Hodí se k Pažitka s koprem bramborová polévka Tymián se šalvějí pečené maso Bazalka s petrželkou rajčatová omáčka a těstoviny
Jedna bylinka se přece jen chová trochu jinak. Bazalka po rozmrazení ztmavne, v oleji naštěstí míň. Komu vadí tmavší barva, ten z ní může udělat rovnou pesto. A ještě jedno důležité upozornění na závěr. Bylinky zalité olejem vždy skladujte v mrazáku. Olej kolem lístků uzavře prostředí bez vzduchu, ve kterém se při pokojové teplotě mohou pomnožit nebezpečné bakterie způsobující botulismus, a to bez zápachu i beze změny chuti, takže je nepoznáte. Zmrazení je proti tomu spolehlivá ochrana a zároveň nejjistější způsob, jak si vůni bylinek schovat na celou zimu.
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Zdroje: https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-pouzit-kostky-ledu-s-bylinkami-v-kuchyni/, https://www.toprecepty.cz/clanky/11220-pruvodce-skladovanim-bylinek-ktere-susit-ktere-mrazit-a-co-dat-do-oleje/, https://www.nkz.cz/praxe/uzitkova-zahrada/4-nejlepsi-zpusoby-jak-si-uchovat-bylinky-na-zimu-zkuste-trik-s-olejem-nebo, https://www.sonnentor.com/cs-cz/recepty-a-tipy/rady-a-tipy/jak-si-uchovat-cerstve-bylinky-4x-jinak, https://living.iprima.cz/bydleni/kuchyne/jak-zamrazit-bylinky, https://www.apetitonline.cz/jak-na/zamrazit-cerstve-bylinky-v-mrazaku