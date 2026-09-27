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Klasické sušení bylinek končí: Češky je uchovávají v 1 tekutině a vydrží voňavé celou zimu

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V létě rostou bylinky na parapetech i v truhlících rychleji, než je stíháme spotřebovat. Sezona ale uteče a v lednu už doma zbude jen sklenička nevýrazného sušeného koření. Existuje způsob,...
Klasické sušení bylinek končí: Češky je uchovávají v 1 tekutině a vydrží voňavé celou zimu

Klasické sušení bylinek končí: Češky je uchovávají v 1 tekutině a vydrží voňavé celou zimu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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