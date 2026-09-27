Zkušená kuchařka varuje: Nikdy nesolte polévku na začátku vaření, většina Čechů to dělá špatně

Sůl přijde do hrnce většinou automaticky, sotva se ohřeje voda. Je to zažitý pohyb ruky, nad kterým nikdo nepřemýšlí, a přitom rozhoduje o tom, jestli bude polévka vyvážená, nebo jen slaná. Skutečnost je pestřejší, než zní tak striktní rada. Nejčastější chybou bývá vysypat do hrnce celou dávku soli naráz hned na začátku. A u některých polévek má sůl přijít opravdu až úplně na konec.
Proč záleží, kdy sůl přidáte
Při vaření se z hrnce odpařuje voda, takže polévka postupně houstne a koncentruje se. Množství soli, které bylo zkraje akorát, může po hodině na plotně chutnat nepříjemně ostře. Sůl navíc pracuje pokaždé jinak. Přidaná brzy se propojí se surovinami a vytáhne z nich chuť, sama přitom ustoupí do pozadí. Vhozená do hotové polévky naopak trčí a na jazyku píchá.
Zkušený kuchař proto sůl nikdy nevysype jednou lžící. Dávkuje ji po malém a průběžně ochutnává. Chuť má tak pod kontrolou a nemůže se mu stát, že jediným hmatem zničí celý hrnec.
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U masového vývaru sedí rada z nadpisu do puntíku. Osolte ho až v posledních minutách, klidně tak deset minut před koncem vaření. Když sůl přidáte dřív, začne z masa a kostí odtahovat vodu ještě předtím, než se z nich stačí vyvařit chuť. Ta pak zůstane zčásti uvnitř surovin a vývar vyjde slabý a mdlý, přestože jste do něj dali kvalitní kus masa.
Masový vývar získá plnou chuť jen tehdy, když ho osolíte až v posledních minutách vaření. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Profesionálové jdou ještě dál a solí sotva znát. Poctivě tažený vývar z kostí a masa si totiž kus slanosti vytvoří sám. A jednoduše platí, že přidat sůl můžete kdykoli později, odebrat už ne.
Čočku a fazole solte, až změknou
Luštěninové polévky si žádají stejnou trpělivost, ovšem z jiného důvodu než vývar. Sůl přidaná brzy brzdí, jak zrna do sebe nabírají vodu a měknou. Když ji hrnec dostane předčasně, luštěniny se zvenčí zatáhnou, zůstanou tvrdé a polévka se nerozvaří do hebké, husté podoby.
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Nechte proto luštěniny nejdřív pořádně změknout a teprve pak sáhněte po slánce. Bojíte-li se ploché chuti, dolaďte polévku na závěr čerstvými bylinkami. Libeček nebo petrželka mají tak výrazný vlastní tón, že jimi slanou chuť z velké části nahradíte.
Zeleninovou polévku solte na etapy
Kořenová zelenina to má přesně obráceně než luštěniny. Mrkev, petržel i brambory nasají sůl mžikem, takže štědrá lžíce hozená do studené vody polévku snadno převáží do slaného.
Nejlepší je dávku rozdělit na dvě části. Jednu vsypte během vaření, ať se chuť zeleniny rozehraje, druhou si schovejte na závěr, kdy vám ochutnávka sama napoví, kolik ještě chybí. Poslední slovo má vždycky ochutnávka na lžíci, takže se spolehněte spíš na jazyk než na gramáž v receptu.
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Nejlepší polévky se solí postupně, vrstvu po vrstvě. Špetka přijde k masu ještě před zalitím vodou, další do rozpáleného základu, poslední k zelenině, jakmile začne měknout. Chuť tak roste s každou surovinou zvlášť a jedno neuvážené sypnutí nemá šanci pokazit celý hrnec.
Při finálním dochucení držte slánku výš nad hrncem. Sůl pak dopadne na hladinu rovnoměrně a nestane se, že první talíř bude přesolený a druhý bez chuti. Vsaďte přitom na jemnou sůl, protože hrubá zrna se v horké tekutině rozpouštějí pomalu a chuť snadno ošidí.
A kdyby se přece jen povedlo polévku přesolit, nic není ztraceno. Spolehlivě zabere, když ji zředíte vodou nebo vývarem bez soli. Hustší krémy a zeleninové polévky zachrání i lžíce zakysané smetany nebo jogurtu, která slanou špičku obalí.
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Zdroje: https://www.tiscali.cz/9-z-10-cechu-soli-polevku-ve-spatnou-chvili-1-minuta-navic-a-chut-je-o-polovinu-intenzivnejsi-665158, https://www.toprecepty.cz/clanky/10417-reznice-radi-solite-maso-spravne-kdy-je-ten-spravny-cas-aby-zustalo-stavnate/, https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/kdy-solit-lusteniny, https://m.pikant.cz/815-nezalezi-jen-na-tom-jak-jidlo-osolite-ale-take-v-jake-chvili-sul-pridate-jinak-je-to-u-masa-testovin-i-polevek.html, https://www.stobklub.cz/clanek/kdy-a-jak-si-chytre-osolit-/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/kdy-osolit-polevku-30000601.html