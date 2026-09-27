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Aleš Rozehnal: Zákaz vstupu novinářům do sněmovny jde proti podstatě svobody médií

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KOMENTÁŘ. Poslanecká sněmovna zakázala reportérovi Seznam Zpráv Lukáši Valáškovi na tři měsíce vstup do svých prostor. Důvodem má být, že při rozhovoru s předsedou poslaneckého klubu SPD Radimem Fialou pořizoval obrazový záznam na místě, kde to sněmovní pravidla novinářům neumožňují. Podle Seznam Zpráv nebyl reportér o sankci bezprostředně informován, předem nedostal možnost se k věci
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Zdroj: Radim Fiala (SPD). Foto: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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