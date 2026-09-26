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Muškáty obsypané květy? Na cukr a droždí zapomeňte, důležité je něco jiného – a pokvetou až do listopadu

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Muškáty obsypané květy? Na cukr a droždí zapomeňte, důležité je něco jiného – a pokvetou až do listopadu. Muškáty, správně pelargonie, patří mezi stálice českých balkonů. Červené, růžové, bílé i fialové květy dokážou zdobit truhlíky celé léto a při dobré péči vydrží kvést opravdu dlouho. Mezi domácími recepty se přitom objevuje i cukr s droždím. Zní to lákavě a recept je jednoduchý. Jenže právě tady je dobré trochu přibrzdit.
Muškáty

Muškáty

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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