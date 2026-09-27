Lebedu většina zahrádkářů vytrhá jako plevel. Z mladých listů přitom uvaříte špenát plný vitaminů, hořčíku a železa

Stačí přitom sesbírat mladé listy, omýt je a připravit úplně stejně jako špenát. Chuťově se od něj skoro neliší, roste prakticky bez péče a na zahradě se dokáže vracet rok co rok díky samovýsevu. Lebeda zahradní (
Atriplex hortensis) není žádný módní superfood z Instagramu – je to stará evropská listová zelenina, která dává smysl hlavně tam, kde klasický špenát v létě selhává. Archeologické nálezy ze Skandinávie ji dokládají už v 10. a 11. století a Univerzita v Bergenu ji popisuje jako „listovou zeleninu středověku“. Jenže právě příbuznost s druhy, které zahrádkáři vnímají jako plevel, jí vysloužila špatnou pověst. Většina lidí ji prostě vytrhne, aniž by tušila, co má v ruce. Jak ji poznáte a kde na zahradě hledat
Lebeda zahradní je jednoletka, která dorůstá 1,5 až 2,5 metru. Lodyha je vzpřímená a větvená, spodní a střední listy mají trojúhelníkovitý až vejčitý tvar, horní jsou výrazně užší. Mladé listy působí lehce pomoučeně, právě ten jemný povlak je jedním z nejspolehlivějších poznávacích znaků. V létě se na vrcholech objevují latovitá květenství.
Nejčastěji ji potkáte na udržovaných záhonech, v blízkosti kompostu nebo podél plotů, tedy tam, kde se jednou vysela nebo vysemenila a nikdo ji cíleně neodstranil. Podle BOTANY.cz v českých podmínkách občas zplaňuje, ale nečekejte ji automaticky na každém pozemku. Preferuje humózní zahradní půdu, světlé stanoviště až polostín a pravidelnou zálivku bez přemokření.
Důležité upozornění: sbírejte jen rostliny, které jste si bezpečně určili. Lebeda má příbuzné druhy, které vypadají podobně, a sběr z chemicky ošetřených ploch nedává smysl.
Co je na ní vlastně zdravého, a co ne
Vitaminy C, B, E a železo. Pojďme to rozebrat poctivě.
Vitamin C je doložený nejlépe. Experimentální studie publikovaná na
SciUp.org naměřila u kontrolních rostlin 5,95 mg vitaminu C na 100 g sušiny; za specifických podmínek hodnota stoupala až k 23,5 mg. Thiamin (B1) a riboflavin (B2) studie rovněž potvrzuje, byť v nízkých hodnotách: 0,012 mg, respektive 0,024 mg na 100 g sušiny. Minerální analýza vzorků z Ladakhu uvádí vápník, hořčík, fosfor i železo, konkrétně 0,311 mg železa na gram listu.
U vitaminů B3 a E je situace méně průkazná. Sekundární přehledy je zmiňují, ale veřejně dostupná laboratorní data s přesnými hodnotami pro
Atriplex hortensis jsme nedohledali. Formulace „lebeda obsahuje vitaminy B a E“ tedy drží jako obecný rámec, nikoli jako přesný nutriční štítek.
A jak si stojí vedle špenátu? Botanické přehledy popisují minerální profil jako podobný, ale s nižším obsahem železa a zinku. Energetická hodnota syrového listu se pohybuje kolem 85 kJ na 100 g s 3,2 g bílkovin. Žádný jednoznačný vítěz, spíš rovnocenná alternativa.
Jedna věc, kterou je dobré vědět: lebeda obsahuje oxaláty a saponiny, stejně jako špenát. Krátké povaření a slití vody však jejich obsah sníží.
Proč dává smysl právě v létě
Tady je nejsilnější argument pro lebedu na české zahradě. Klasický špenát má v létě tendenci rychle vybíhat do květu – listy se zmenší, zhořknou a sklizeň končí. Lebeda tohle okno vyplní. Sklízet se dá zhruba 40 až 60 dní po výsevu, a pokud ji průběžně otrháváte, dodává mladé listy od pozdního jara do léta.
Klíčové je načasování sklizně. Dokud je rostlina nízká, řekněme do 40 až 50 centimetrů, listy jsou jemné, bez hořkosti a použitelné do salátů i na tepelnou úpravu. Jakmile vyběhne do květu, kvalita prudce klesá. Starší listy hořknou a ztrácejí špenátový charakter.
Praktický postup je jednoduchý:
Sbírejte mladé listy, odstraňte silnější řapíky. Omyjte, krátce spařte nebo poduste. Dál pracujte jako se špenátem: do omáček, náplní, smoothie nebo rovnou na talíř.
A pokud máte úrody víc, než sníte: lebeda se dá zamrazit stejně jako špenát. Krátce povařte, nechte vychladnout a zamrazte bez dochucení. Podle web
ČeskéStavby.cz vydrží v mrazáku dlouhodobě. Samovýsev: výhoda i past
Lebeda se ráda vysemeňuje sama. Nechte jednu rostlinu dozrát a příští rok budete mít na stejném místě desítky nových semenáčků, bez práce, bez nákladů. To je přesně ten moment, kdy „roste zadarmo“ platí doslova.
Jenže bez kontroly se snadno rozšíří víc, než chcete. Kdo nechá vysemenit celý trs, může příští sezonu plít lebedu místo mrkve. Řešení je prosté: nechte dozrát jednu, maximálně dvě rostliny na semeno a zbytek sklízejte průběžně, než stihnou vykvést.
VIDEO Lidová léčivka? Spíš tradice než věda
V některých zdrojích se dočtete, že lebeda pomáhá při kašli, ekzémech nebo jako diuretikum. Tradiční užití existuje, botanické přehledy zmiňují emolientní a protizánětlivé využití v lidovém léčitelství. Kvalitní klinické studie na lidech, které by tyto účinky potvrdily konkrétně u
Atriplex hortensis, jsme ale v otevřených zdrojích nenašli. Bezpečné je tedy mluvit o lidové tradici, ne o prokázané léčbě.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková