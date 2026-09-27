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Lebedu většina zahrádkářů vytrhá jako plevel. Z mladých listů přitom uvaříte špenát plný vitaminů, hořčíku a železa

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Lebeda zahradní se v Evropě jedla už ve středověku. Pak ji vytlačil špenát, a dnes ji zahrádkáři trhají jako plevel.
Lebedu většina zahrádkářů vytrhá jako plevel. Z mladých listů přitom uvaříte špenát plný vitaminů, hořčíku a železa

Lebedu většina zahrádkářů vytrhá jako plevel. Z mladých listů přitom uvaříte špenát plný vitaminů, hořčíku a železa

Zdroj: Foto: Salicyna - licence CC BY SA 4.0
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