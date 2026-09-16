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Co se stonky od slunečnice? Poslouží jako opora i alternativní palivo

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Slunečnice patří mezi symboly léta a možná vám na zahrádce také zbylo pár odkvetlých statných rostlin. Přemýšleli jste nad tím, jak by se daly využít jejich dlouhé a pevné stonky? Nejdříve je nechte pořádně vysušit, aby zdřevnatěly, a poté se můžete pustit do práce. Poradíme vám několik typů, jak stonky na zahradě využít.
rostliny Velké květy slunečnic jsou odměnou pro ty, co poctivě přikrmují ptáčky. Co všechny vlastně umí,

rostliny Velké květy slunečnic jsou odměnou pro ty, co poctivě přikrmují ptáčky. Co všechny vlastně umí,

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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