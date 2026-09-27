Petr Čech promluvil o svém zapojení do českého fotbalu. Vše závisí na jeho přestěhování

Den před startem Ligy národů proti Chorvatsku, 26. září 2026, Petr Čech znovu odpovídal na otázku, kterou slýchá od konce aktivní kariéry: kdy se zapojí do českého fotbalu? Odpověď zněla povědomě. Žádná konkrétní funkce, žádný termín, žádné odmítnutí. Jen podmínka, kterou drží konzistentně od roku 2023, musí trvale žít v Česku. A to zatím nedokáže splnit.
Jedna podmínka, tři roky beze změny
Čech poprvé veřejně formuloval svůj postoj v rozhovoru pro Seznam Zprávy v červnu 2023. Řekl tehdy, že podobná práce se nedá dělat „napůl“ ani na dálku. V březnu 2025 totéž zopakoval pro iDNES a přidal, že si do budoucna umí představit spíš trenérskou než funkcionářskou roli. V září 2026 na mediální akci před Ligou národů potvrdil, že se „zatím nic nezměnilo“ a že ho z asociace nikdo nekontaktoval.
Tři roky, tři různá média, identická logika. To není zdvořilé vyhýbání se. Je to skutečná překážka.
Důvod je rodinný a zcela konkrétní: Čech žije s rodinou v Londýně, děti tam chodí do školy, mají tam zázemí a sociální vazby. Vytrhávat je z prostředí kvůli funkci, byť prestižní, odmítá. Sám říká, že pokud něco dělá, chce to dělat na sto procent, a sto procent z Londýna prostě nejde.
Nedvěd jako živý důkaz, proč záleží na bydlišti
Nejlepší ilustrací Čechova postoje je Pavel Nedvěd. Když v červnu 2025 nastoupil jako generální manažer reprezentací, udělal přesně to, co Čech popisuje jako nutnou podmínku: přestěhoval se do Prahy, zavázal se k denní přítomnosti na asociaci a převzal operativní gesci za A-tým i jednadvacítku. Funkci popsal jako každodenní práci: terén, kancelář, komunikace s trenéry.
Nedvěd i Čech strávili většinu kariéry v zahraničí. Rozdíl není v ochotě ani v kompetenci. Rozdíl je v tom, že Nedvěd měl hotový přesun domů, zatímco Čech ho nemá a v dohledné době ani neplánuje. Právě proto je srovnání tak výmluvné: český fotbal u Čecha nenaráží na neochotu, ale na životní situaci, která zatím neumožňuje model, jaký Nedvěd naplňuje.
Co by Čech českému fotbalu přinesl, a co říká o jeho stavu
I bez formální role Čech funguje jako jedna z mála autorit, které pojmenovávají systémové problémy bez diplomatických obálek. V zářijovém rozhovoru pro iSport se vyjádřil k několika klíčovým tématům:
- Brankářská trojice Kovář, Kinský, Horníček: Problém nevidí. Všichni tři podle něj zvládají rozehrávku, kterou Deniův styl vyžaduje. Nejblíž jedničce má Matěj Kovář, díky kontinuitě a tomu, že „neudělal nic“ pro ztrátu pozice.
- Patrik Schick: Jeho konec v reprezentaci i po změně trenéra je podle Čecha „na zamyšlení“. Schick sám to v podcastu To nemá kam řekl mnohem ostřeji, mistrovství označil za laxní a neprofesionální, kritizoval celkové fungování a servis kolem týmu. Problém tedy neleží jen v osobě trenéra, ale v širším prostředí.
- Santi Denia: Čech varuje před iluzí, že jeden člověk „převychová celý český fotbal“. Přínos Španěla vidí jinde, v přenosu know-how, workshopech a metodických debatách s mládežnickými trenéry. Špička ledovce podle něj nezmění vše, pokud se nezmění i základ.
V Chelsea Čech zastával roli, která propojovala akademii, první tým a trenéra, technicko-sportovní řízení bez finanční agendy. Právě takový typ práce by dával smysl i u reprezentace nebo FAČR. Ale vyžaduje fyzickou přítomnost, ne občasný telefonát z Anglie.
Kdy se to může změnit
Čech veřejně nepojmenoval jeden konkrétní spouštěč. Rámec ale vymezil jasně: změna rodinné situace, dokončení školy dětí, možnost žít trvale v Česku. Až se tyto podmínky potkají s dostatečně smysluplnou rolí, dveře jsou otevřené.
V krátkém horizontu, řekněme do dvou tří let, to podle všeho reálné není. Bydliště nezměnil, rodinné důvody trvají, z asociace se mu nikdo neozval. Ale právě ta konzistence, se kterou podmínku opakuje, naznačuje, že nejde o prázdnou frázi. Až jednou řekne „teď ano“, bude to znamenat, že je skutečně připravený.
Český fotbal má v Petru Čechovi jednu z největších kapacit, jaké kdy vyprodukoval. Zatím si ji ale nemůže dovolit, ne proto, že by nechtěla, ale proto, že bydlí o 1 600 km dál.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl