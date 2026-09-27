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Do prodeje jsou první HDMI 2.2 kabely. Nabízí dvojnásobek rychlosti, jenže je tu háček a nedávají smysl

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Firma Silkland začala přijímat objednávky na vůbec první certifikované HDMI 2.2 kabely pro běžné spotřebitele. Jenže to má jeden háček.
HDMI port

HDMI port

Zdroj: Unsplash
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