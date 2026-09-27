Do prodeje jsou první HDMI 2.2 kabely. Nabízí dvojnásobek rychlosti, jenže je tu háček a nedávají smysl

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Do prodeje jsou první HDMI 2.2 kabely. Nabízí dvojnásobek rychlosti, jenže je tu háček a nedávají smyslPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Firma Silkland začala přijímat objednávky na vůbec první certifikované HDMI 2.2 kabely pro běžné spotřebitele. Jenže to má jeden háček.
HDMI port
Zdroj: Unsplash
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Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...Všechny články tohoto autora →
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