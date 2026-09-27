Po roce 1989 je Češi vyhodili jako bezcenný šrot. Dnes se kovová autíčka z dětství prodávají za statisíce korun

Ta částka vypadá absurdně, dokud člověk nepochopí, co přesně ji vyšroubovalo tak vysoko. Rozhodla raná žlutá barva z krátké výrobní série, původní lak bez jediného přestříknutí a správná krabička odpovídající variantě. Právě tyhle drobnosti (číslo varianty, odstín karoserie, typ koleček, neporušený nýt) oddělují stovkový kus od statisícové rarity. A právě proto dnes generace Čechů, která angličáky z Tuzexu kdysi odložila do sklepa nebo vyhodila při stěhování, možná lituje víc, než si připouští.
Jak se angličáky z Tuzexu staly sběratelským artiklem za statisíce
Příběh začíná v roce 1953 v londýnské továrně Lesney Products. Jack Odell vyrobil malý mosazný model válce, aby ho jeho dcera mohla nosit do školy v krabičce od sirek, a právě krabičky od zápalek Solo Sušice údajně inspirovaly pozdější název Matchbox. Už v roce 1960 Lesney exportovala 70 milionů miniatur ročně, jak dokládá
Strong Museum of Play. Obrovský náklad. Jenže dnešní ceny nestojí na malé původní výrobě, nýbrž na tom, kolik kusů přežilo v perfektním stavu a ve správné variantě.
Do Československa se angličáky dostávaly téměř výhradně přes Tuzex, kde první modely stály kolem 1,5 bonu. Kdo si je mohl dovolit, měl doma kousek Západu. Kdo si je nemohl dovolit, záviděl. A kdo je po roce 1989 při úklidu vyřadil jako opotřebovanou hračku, netušil, že za pár dekád budou specializovaní sběratelé platit za správnou kombinaci barvy a krabičky víc než za ojeté auto.
Proč rozhoduje varianta a krabička, nikoliv samotné stáří modelu
Sběratelský trh Matchbox funguje s chirurgickou přesností. Aukční domy jako Vectis nepopisují lot jako „červené autíčko“, ale rozkládají ho na takzvané Stannard kódy, typ kol, odstín podvozku, druh zasklení a přesné označení krabičky. U modelu No. 75b Ferrari Berlinetta, který se v katalogu Lesney objevil už v roce 1966, existují varianty v metalické světle modré, světle zelené, tmavě zelené i červené, a každá má jinou tržní hodnotu.
Praktický checklist pro identifikaci hodnotného kusu:
Spodek s nápisem „Lesney“ a „Made in England“ plus číslo modelu Původní lak bez přestříknutí a bez viditelných oprav Správný typ kol odpovídající dané variantě Kompletní drobné díly: háček jeřábu, okénka, světla Nepoškozené nýty držící karoserii pohromadě Originální krabička správného typu (u Ferrari Berlinetta např. typ E3)
Každý chybějící prvek sráží hodnotu. Každý přítomný ji násobí.
Tvrdá aukční data z roku 2026: medián versus rekord
Mediální pozornost přitahují šesticiferné částky, ale reálný trh vypadá střízlivěji. Agregovaná data z uzavřených prodejů na eBay za rok 2026 ukazují u No. 75 Ferrari Berlinetta medián pouhých 250 korun. Běžné hrané kusy bez obalu se prodávají za 100 až 200 korun. Jakmile ale přibude originální box a zachovalý lak, cena vyskočí na 1 000 až téměř 2 000 korun. Na
Catawiki se mint kus v kompletní krabičce prodal za 40 eur, tedy přibližně 1 000 korun.
Na českém Aukru jsou čísla ještě přízemněji:
Model Stav / obal Konečná cena Matchbox Lesney (běžný kus) Bez krabičky 321 Kč Opel Diplomat No. 36 S originální krabičkou 424 Kč King Size K-8 Car Transporter S krabičkou 1 290 Kč Corgi Toys Porsche Carrera 6 Kompletní box 1 980 Kč Igra nákladní vůz (domácí produkce) Bez obalu 339 Kč
Statisícové částky se koncentrují na britské specializované aukce a globální platformy, kde se potkávají sběratelé lovící konkrétní kódy a výrobní odchylky. Rekordní Mercury Cougar za 660 000 korun představuje absolutní špičku: ranou žlutou variantu, jejíž výroba trvala jen krátce, v bezchybném stavu s odpovídajícím obalem.
Kde hledat a jak ověřit hodnotu zapomenutého angličáku
Kdo najde v krabici na půdě model s nápisem Lesney na spodku, má před sebou dva kroky. Prvním je porovnání s uzavřenými (nikoliv aktuálně nabízenými) aukcemi na eBay, Catawiki a Aukru. Inzerované ceny bývají přehnané; teprve skutečně zaplacená částka odráží realitu. Druhým krokem u nadprůměrného kusu je oslovení specializovaného aukčního domu typu Vectis, který přímo vybízí ke konsignaci a pracuje s expertním popisem variant.
Rozhodující detail: u modelu No. 30 Crane Truck existují verze s odlišnou barvou ramene jeřábu, háku i karoserie. Zdánlivě totožné autíčko může být buď běžná varianta za pár stovek, nebo vzácná kombinace, kterou zkušený sběratel rozpozná během okamžiku. Právě v téhle neviditelné hranici leží důvod, proč někdo v lednu 2026 položil na stůl přes půl milionu korun za kousek lakovaného kovu o délce 7 cm.
Éra Lesney skončila bankrotem v roce 1982, výroba se přesunula do Asie a značku nakonec v roce 1997 pohltil Mattel. Tím se uzavřela kapitola britských originálů „Made in England“, a právě její konečnost dodává přeživším kusům v perfektním stavu hodnotu, kterou žádná pozdější série nedokáže napodobit.
zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková