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Agáta Hanychová šla s pravdou ven. Tohle je prostě realita, přiznala

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Agáta Hanychová se rozhodla ukázat svou postavu bez snahy vytvořit dokonale působící fotografii. Během pobytu v Mariánských Lázních zveřejnila snímek v plavkách zezadu a otevřeně upozornila i na partie, se kterými sama není úplně spokojená. Zároveň přiznala, že na své kondici v posledních měsících pracuje a první změny už podle svých slov pozoruje.
Agáta Hanychová šla s pravdou ven. Tohle je prostě realita, přiznala

Agáta Hanychová šla s pravdou ven. Tohle je prostě realita, přiznala

Zdroj: nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

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