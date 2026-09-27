V Česku roste bedla, která zabíjí stejně jako muchomůrka zelená. Poznáte ji jediným pohledem

Bedla ostrošupinná (
Lepiota aspera) dorůstá sotva čtyř centimetrů v průměru klobouku, postrádá nápadný prsten a v dužnině ukrývá amatoxiny, látky identické s těmi, které činí z muchomůrky zelené nejobávanější houbu kontinentu. Září představuje vrchol sezony bedel v Česku a zvyšuje pravděpodobnost, že se do košíku vedle velkých jedlých plodnic zatoulá nenápadná malá bedlička. Proč je bedla ostrošupinná stejně nebezpečná jako muchomůrka zelená
Amatoxiny, konkrétně α-amanitin, blokují v buňkách enzym RNA-polymerázu II. Bez tohoto enzymu se zastavuje syntéza bílkovin a tkáně začínají odumírat, nejdříve játra, poté ledviny. Mechanismus poškození u bedel rodu
Lepiota je totožný s průběhem otravy muchomůrkou zelenou. Odborná literatura z Masarykovy univerzity řadí bedlu ostrošupinnou do stejného toxikologického okruhu.
Zákeřnost otravy spočívá v časovém průběhu: první příznaky — prudké zvracení, průjmy a křeče v břiše — se dostavují zpravidla až 6–12 hodin po konzumaci. Následuje zdánlivé zlepšení, které může trvat den i déle; právě v této fázi amatoxiny devastují jaterní buňky. Přehledový článek v časopise
Vnitřní lékařství popisuje tento scénář jako phalloidní syndrom s hepatorenálním poškozením.
Mezinárodní přehledová studie amatoxinových otrav z roku 2018 upozorňuje, že rod
Lepiota obsahuje více druhů s amatoxiny než rod Amanita. Mediální i zdravotnická pozornost se však soustředí převážně na muchomůrku zelenou, takže malé jedovaté bedličky často zůstávají opomíjené. Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Bedla vysoká, jedlá a bezpečná. S ostrošupinnou se však dá snadno zaměnit Tři terénní znaky, které odliší jedlou bedlu od smrtelné bedličky
Rozlišit bedlu vysokou od bedel rodu
Lepiota zvládne i začínající houbař, pokud si zapamatuje trojici kontrolních bodů: Rozměr plodnice. Bedla vysoká: klobouk 10–30 cm, třeň 20–40 cm. Bedla ostrošupinná: klobouk 1,5–4 cm, třeň 3–7 cm. Prsten na třeni. Bedla vysoká má široký, dvojitý, volně posuvný prsten s roztřepeným okrajem; bedla ostrošupinná prsten postrádá nebo má jen nepatrný, rychle mizející prstenec. Povrch třeně. Třeň bedly vysoké nese charakteristickou tygrovanou kresbu — tmavé šupinky na světlém podkladu. Třeň bedly ostrošupinné bývá jemně vláknitý až rezavě šupinkatý, bez výrazného vzoru.
Existuje ještě čtvrtý varovný signál týkající se jiné linie záměn: červenající bedly z rodu
Chlorophyllum (bedla červenající, bedla zahradní) po poranění nebo řezu mění barvu dužniny do oranžova až červena. Bedla vysoká na řezu barvu nemění; pokud dužnina po škrábnutí zčervená, jde o jiný druh, jehož bezpečnost odborníci přehodnocují.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková