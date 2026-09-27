Češi vůbec neví, kolik soli patří do vody na těstoviny. Pak se diví, že nechutnají jako v Itálii

Doma vyjdou těstoviny tak nějak mdlé, ale v italské restauraci chutnají ty stejné špagety úplně jinak. Většina lidí hledá rozdíl v drahé omáčce nebo v tom pravém sýru. Klíč se přitom schovává v hrnci s vodou ještě dřív, než těstoviny vůbec přijdou na řadu. Rozhoduje o něm jedna obyčejná surovina, kterou Češi soustavně podceňují.
Chuť těstovin vzniká už v hrnci s vodou
Sůl rozpuštěná ve vroucí vodě se během vaření vsákne přímo do těstovin, protože ty při bobtnání nasávají tekutinu kolem sebe. Pokud je voda málo slaná, zůstane nudle uvnitř bez chuti a žádná omáčka to později nedožene. Dosolování hotové porce na talíři zvládne ochutit jen povrch, do jádra už se sůl nedostane.
Přesně tady dělá spousta domácností chybu. Vodu skoro nesolí, nebo do ní přihodí špetku až na konci vaření. Výsledkem jsou těstoviny, které samy o sobě nechutnají po ničem, a celé jídlo tak stojí a padá s omáčkou. Italové k tomu přistupují obráceně a základ chuti budují uvnitř těstoviny.
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Italové řeší solení jediným pravidlem, které si zapamatuje opravdu každý. Skrývá se za trojicí čísel 1 : 10 : 100. Na sto gramů těstovin připadá jeden litr vody a deset gramů soli. Deset gramů představuje zhruba dvě čajové lžičky. U běžného půlkilového balíčku špaget se tak dostanete asi na pět litrů vody a přibližně tři lžíce soli.
Na první pohled to vypadá jako spousta soli. Těstoviny ale nasáknou jen zlomek a zbytek zůstane ve vodě, kterou stejně slijete do dřezu. Chuťově by voda měla připomínat mořskou, tedy být pořádně slaná. S tímhle poměrem se strefíte pokaždé a nemusíte odhadovat od oka.
Litr vody na sto gramů těstovin nehlídá jen slanost. Nudle potřebují v hrnci místo, aby se mohly volně pohybovat, provařily se stejnoměrně a neslepily se k sobě. Dostatek vody navíc pomůže i soli, protože se v něm rozpustí rychleji a projde celým hrncem rovnoměrně. Slanost je pak všude stejná.
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Hlídejte si ale i opačný extrém. Když sůl výrazně přeženete nad uvedený poměr, přebijete jemnou chuť samotných těstovin a jídlo bude nepříjemně slané. Deset gramů na litr je osvědčená hranice pro sušené i čerstvé těstoviny.
Sůl patří do hrnce až za plného varu
Načasování hraje skoro stejnou roli jako množství. Sůl se sype ve chvíli, kdy voda naplno vře a v hrnci divoce bublá. Do studené vody sůl sypat nemusíte, žádný velký rozdíl to neudělá. Podstatné je, aby do sebe nudle braly slanou chuť už od chvíle, kdy se ponoří.
Postup je jednoduchý:
Počkejte, až se voda pořádně rozvaří. Vsypte sůl a krátce zamíchejte. Po zasolení se var na chvíli zklidní, tak vyčkejte, než se voda znovu rozběhne naplno. Teprve pak přidejte těstoviny. Přečtěte si také: Experti označili 1 nejhorší druh mouky. Má ji ve spíži skoro každá česká hospodyně
Tenhle sled kroků si italské kuchařky předávají celé generace.
Slaná voda z hrnce udělá krémovou omáčku
Než hrnec slijete, naberte si naběračkou trochu vody z vaření a dejte ji stranou. Vypadá zakaleně, protože je v ní rozpuštěný škrob spolu se solí, a právě proto se vyplatí ji schovat. Když ji zamícháte do omáčky, sváže ji do hladké krémové konzistence, drží se pak na každé nudli a zároveň jídlo lehce přisolí.
Trocha škrobnaté vody z vaření sváže omáčku do hladké krémové konzistence, která drží na každé nudli. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Je to trik, který doma málokdo používá, i když právě on posune omáčku o úroveň výš. Takové maličkosti rozhodují o rozdílu mezi rozvařenou domácí verzí a talířem z italské restaurace.
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Ještě jeden zvyk stojí za to opustit. Proti slepení těstovin doma leckdo lije do hrnce olej, jenže ten nefunguje. Zůstane nahoře na hladině a k samotným nudlím se prakticky nedostane. Horší je, že po scezení ulpí na těstovinách jako mastný film, kvůli kterému na nich přestane držet omáčka. Slepení spolehlivě zaženete úplně jinak, a to dostatkem vody a občasným zamícháním.
Zdroje: https://www.zivina.cz/blog/jak-uvarit-testoviny/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/kolik-soli-na-vareni-testovin-rady-a-tipy/, http://naitalskefarme.cz/jak-spravne-uvarit-testoviny/, https://www.bydlimekvalitne.cz/jak-na-dokonale-testoviny-nesetrete-se-soli-zapomente-na-olej, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/jak-spravne-varit-testoviny-pomer-vody-a-soli