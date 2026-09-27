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Jihlava chce mít generel odvodnění. Do dvou let za 11 milionů korun

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Krajské město Vysočiny plánuje mít zmapovanou odvodňovací síť. Náklady na generel odvodnění jsou 11 milionů korun, hotovo by mělo být do dvou let. Výsledkem v první fázi bude interaktivní model, který ukáže, jak nakládat hlavně s dešťovou vodou.
Jihlava chce mít generel odvodnění. Do dvou let za 11 milionů korun

Jihlava chce mít generel odvodnění. Do dvou let za 11 milionů korun

Zdroj: Martin Singr
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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Jihlavská Drbna
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