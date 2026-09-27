Nejhorší máslo z českých supermarketů. Češi ho kupují každý týden a netuší, co v něm všechno je

Za kostku másla dnes v obchodě necháte pěknou sumu, takže sáhnout po lacinější variantě z vedlejšího boxu dává na první pohled smysl. Jenže právě mezi těmi nejlevnějšími krabičkami se schovává léčka, kterou málokdo čeká. To „nejhorší“, co si odnesete domů, vás většinou nijak neohrozí na zdraví. Zádrhel je jinde a málokdo tuší, že v ruce vůbec nedrží máslo.
Co vlastně kupujete, když sáhnete po nejlevnější kostce
V chladicím boxu vypadají lacinější kostky skoro jako ty dražší, jen na čele mají velké procento tuku. Řada z nich přitom se skutečným máslem nesdílí nic víc než vzhled. Odborně jde o roztíratelné tuky a spadá pod ně hned několik druhů. U margarínu pochází tuk z rostlin nebo z jiných živočichů než z krávy, mléko v něm nemusí být vůbec. Takzvaný směsný tuk je něco mezi, mléčného podílu má od desetiny do čtyř pětin. Ve složení náhražky pak najdete oleje a pomocné látky pro snadnější roztírání, které do pravé kostky nepatří.
Co smí být máslo, určuje zákon
Slovo „máslo“ na obalu funguje jako zákonem chráněný název. Nést ho smí jedině výrobek, který stojí čistě na tuku z mléka. „Ve výrobku zároveň nesmí být přimíchán žádný rostlinný tuk,“ popsal pro Aktuálně.cz Marek Bartík ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Skutečné máslo se pozná i podle poměrů. Tuk z mléka v něm zabírá 80 až necelých 90 procent a voda nesmí přesáhnout šestnáctiprocentní hranici. Na tuzemských pultech přitom bývá standardem varianta s dvaaosmdesáti procenty tuku. Nad dodržováním pravidel dohlíží inspekce, a kdo náhražku vydává za máslo, koleduje si o stažení zboží z pultů i o pokutu.
Přečtěte si také: Ani legíny, ani tepláky. Ženy po 60 teď na podzim nosí 1 kousek, který je pohodlný a zeštíhlí v bocích Označení máslo smí nést jen výrobek postavený čistě na tuku z mléka. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pro rychlou orientaci u regálu poslouží tenhle přehled:
Druh výrobku Podíl mléčného tuku Z čeho se tuk bere Máslo 80 % až necelých 90 % výhradně tuk z mléčné smetany Směsný tuk od 10 do 80 % mléčný tuk doplněný rostlinným Margarín klidně vůbec žádný tuky z rostlin, případně jiných živočichů Číslo 82 procent, které svádí, a slova znějící jako máslo
Největší lest se skrývá v čísle na čele krabičky. Výrobce na ni klidně dá výrazné „82 %“ a doufá, že vysoké procento v nás vzbudí dojem prémiové kostky. Jenže tučné číslo mluví pouze o množství tuku a k jeho původu se vůbec nevyjadřuje. Za stejnou hodnotou se tak schová i výrobek, jehož tuk je z valné části z rostlin. K tomu se přidávají líbivé přívlastky a zdrobnělé názvy, které mají navodit dojem másla, přestože samo to slovo na obalu chybí.
Jak nejhorší kus odhalíte u regálu za pár vteřin
Dobrá zpráva je, že na odhalení náhražky vám bohatě stačí pár vteřin a dvě místa na krabičce.
Přečtěte si také: Nejhorší ovoce z českých supermarketů. Češi ho kupují dětem každý den a netuší, co je s ním za problém Zaměřte se nejdřív na čelo obalu. Musí na něm stát prosté slovo máslo v základním tvaru. Jakmile ho výrobce nahradí zdrobnělinou nebo opisem, žádná pěkná grafika to nespasí. Pak obal otočte a projděte si seznam surovin. U poctivé kostky je krátký, v podstatě smetana a nejvýš trocha soli. Objeví-li se v něm rostlinné oleje nebo látky pro lepší mazatelnost, máte v ruce náhražku. Nevěřte ani honosným přívlastkům. Třeba „selské“ není nikde v předpisech definované, takže o vyšší jakosti nic nevypovídá, a nezaručí ji ani vyšší cenovka. Všímejte si i váhy balení. Vedle klasické čtvrtky se prodávají i lehčí krabičky po dvou stech gramech, takže cena za kus mate. Jistotu dá až přepočet na sto gramů. Pomazánkové máslo o slovo „máslo“ přišlo
Nejlepší důkaz té přísnosti nabízí pomazánkové máslo. Mléčného tuku v něm bývá jen kolem třetiny, tedy zhruba 31 procent, což na laťku pro pravé máslo ani zdaleka nestačí. Evropský soud proto už v roce 2012 rozhodl, že slovo máslo v jeho názvu být nesmí, a výrobek se přejmenoval na „tradiční pomazánkové“. Receptura ze zakysané smetany a sušeného mléka přitom zůstala stejná, změnil se čistě text na víčku. Pro zákazníka je to hezký důkaz, že označení máslo se řídí konkrétními pravidly.
Kdy levnější kostka bohatě stačí
Neznamená to, že byste se lacinějším krabičkám museli vyhýbat obloukem. Roztíratelné tuky nejsou žádný podvod, mají svoje využití, bývají levnější a spousta z nich se dá namazat rovnou z chladničky. Na obyčejnou svačinu proto stačí. Pokud ale sháníte surovinu na pečení nebo na dozdobení pokrmu, sáhněte po pravé kostce, kterou u pultu potvrdí zákonný název a stručný výčet surovin. A jestli vás zajímá, které konkrétní značky dopadly v nezávislých srovnáních nejhůř, jejich přehled najdete ve zdrojích pod článkem.
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Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Máslo, https://www.vitalia.cz/clanky/pomazankove-maslo-nebo-jen-levny-tuk/, https://www.tiscali.cz/maslo-ktere-maslem-neni-poznate-to-podle-1-detailu-na-obalu-751040, https://www.arecenze.cz/clanky/poznate-prave-maslo-od-nahrazky-napodobenina-muze-mit-i-82-tuku-slovo-selske-nic-negarantuje/, https://zpravy.aktualne.cz/finance/nakupovani/maslo-a-rostlinne-nahrazky/r~aa57bd1ab52a11ea842f0cc47ab5f122/