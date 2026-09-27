Zasejte v září bílou hořčici a na jaře vás čeká sytější a kypřejší půda. Nepotřebujete hnojivo ani rýč

Semínka vyklíčí za pět až deset dní, první poupata nasadí už tři až pět týdnů po vzejití a za tu dobu stihne vytvořit hustý zelený koberec, který záhon chrání, vyživuje a prokypřuje, zcela bez pytlů s hnojivem a bez rýče zaraženého po kolena do hlíny. Stačí rozhodit osivo, lehce zahrnout a nechat přírodu pracovat. Na jaře vás čeká kypřejší, organickou hmotou nasycená zemina připravená na novou sezónu.
Proč hořčice zabere uvolněný záhon rychleji než cokoli jiného
Rychlost je hlavní trumf bílé hořčice. Podle údajů
Michigan State University klíčí za pět až deset dní a její kůlový kořen pronikne do hloubky třiceti až devadesáti centimetrů. Nadzemní část mezitím pokryje holou plochu tak důkladně, že déšť nerozmývá povrch a vítr neodnáší drobné částice. Rozpustné živiny, zejména zbytkový dusík po letní zelenině, hořčice stáhne do své biomasy dřív, než je podzimní deště stačí vyplavit do spodních vrstev. Důležitý detail: vzdušný dusík na rozdíl od luskovin neváže. Zachycuje a recykluje to, co v půdě po sklizni zbylo.
Pro zahrádkáře to v praxi znamená, že podzimní přihnojení záhonu většinou odpadá. Živiny nikam nezmizí, jen dočasně přesídlí do zelené hmoty a po rozkladu se vrátí přesně tam, kde je na jaře potřebujete.
Co se děje pod zmrzlou hořčicí celou zimu
Bílá hořčice mráz nepřežije. A přesně v tom spočívá její elegance. Jakmile teploty klesnou pod nulu, buněčné stěny praskají, rostlina odumírá a stává se potravou pro půdní mikroorganismy a žížaly. Německé agronomické pokusy z Porýní dokumentují, že po zmrznutí biomasa mineralizuje poměrně svižně a na jaře zvyšuje obsah dostupného dusíku v horním profilu.
Kořeny přitom zanechávají v zemině síť kanálků.
AHDB popisuje, jak tyto biologické póry zvyšují makroporozitu, stabilizují půdní agregáty a zlepšují vsakování vody; výsledek, kterého žádný kultivátor nedosáhne. Mechanické nářadí hlínu rozdrobí, kořeny ji strukturují zevnitř. Rozdíl poznáte na jaře hned, jak do záhonu vrazíte prsty.
V chladnějších moravských kotlinách a vyšších polohách hořčice odumře dřív; v mírnějších nížinách Čech může vegetovat déle. Pro jarní zpracování je to spíš výhoda: čím dříve porost zmrzne, tím víc času má biomasa na rozklad.
Krok za krokem: od sklizně rajčat po jarní výsadbu Urovnejte záhon – stačí hrábě, hluboké rytí vynechte. Britská Royal Horticultural Society potvrzuje, že minimální kultivace přináší srovnatelné nebo lepší výsledky než tradiční dvojí rytí. Rozhoďte semeno nahusto a lehce zahrabte do povrchové vrstvy. Na běžný záhon vystačí jedno hobby balení za 21–35 Kč. Nechte porost růst bez dalšího zásahu. Hlídejte jen ujmutí; pokud je sucho, jednorázově zalijte. Posečte před kvetením, tedy ve fázi prvních poupat, ještě než se otevřou žluté květy. Nebo nechte první mráz, ať práci odvede za vás. Na jaře mělce zapravte zbytky do horních centimetrů, případně je ponechte jako mulč. Počkejte dva až čtyři týdny, než zasejete nebo vysadíte novou plodinu; čerstvě se rozkládající hmota může krátce brzdit klíčení. Hořčice versus svazenka: kdy sáhnout po dražší alternativě
Svazenka (Phacelia tanacetifolia) stojí v českých hobby řetězcích za dvousetgramové balení kolem 119 Kč, tedy trojnásobek až čtyřnásobek ceny hořčice. Agronomicky má jednu zásadní přednost: nepatří mezi brukvovité, takže bezpečně zapadne do osevního sledu s košťálovinami. Kde plánujete zelí, kedlubny, ředkvičky nebo kapustu, volte svazenku. Hořčice by v takovém záhonu sdílela choroby, především nádorovitost kořenů, a celý efekt zeleného hnojení by se obrátil proti vám.
Bílá hořčice Svazenka Cena (200 g, hobby řetězec) 35 Kč 119 Kč Rychlost vzcházení 5–10 dní pomalejší, vyšší nároky na seťové lůžko Brukvovitá plodina ano, pozor na rotaci ne, univerzálnější Mrazuvzdornost nízká, spolehlivě odumře nízká Ideální termín výsevu do září do září, pozdní termíny slabší
Pokud vaše záhony střídají rajčata, papriky, fazole nebo cibuli, hořčice za zlomek ceny odvede stejnou službu. Kde se točí brukvovité, svazenka je jediná rozumná volba.
Tři úskalí, která se vyplatí znát předem
Hustý zelený porost láká slimáky; v deštivém podzimu počítejte s tím, že pod listy najdou útočiště. Druhý háček souvisí s načasováním: říjnový výsev ještě může dát použitelný krycí porost, listopad už u hořčice nelze považovat za spolehlivý termín pro dostatek biomasy. A třetí riziko je rotační: kdo hořčici zaseje před plánovanou jarní kapustou, koleduje si o problémy s houbovými chorobami společnými celé čeledi brukvovitých.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková