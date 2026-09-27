Polské seniorky 60+ nosí na podzim tenhle svetr. Zeštíhlí postavu a vizuálně ubere 5 kg

S prvními chladnými rány přichází chvíle, kdy žena otevře skříň a sáhne po svetru. Jenže ne každý kus se k postavě chová laskavě. Některé přidávají objem a z ženy udělají nevýrazný balík. Polské módní magazíny přitom v posledních měsících opakovaně vyzdvihují jeden střih, který dělá přesný opak.
Kila samozřejmě žádné oblečení neubere. Dobře zvolený svetr ale dokáže oko oklamat natolik, že postava působí o poznání lehčeji a štíhleji.
Véčko, které protáhne siluetu
Řeč je o svetru s výstřihem do V. Špička výstřihu vytvoří svislou linii, díky které krk vypadá delší a horní polovina těla užší. Polské i české módní weby se shodují, že tenhle výstřih zeštíhluje spolehlivěji než klasický kulatý.
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Pomoct může hlavně ženám s plnějším poprsím. Pohled se přesune k obličeji, který pak působí svěžeji.
Foto: Shutterstock.com Na hloubce záleží
Příliš otevřený výstřih vypadá lacině a neklidně. Úzké véčko zase svůj efekt skoro ztratí. Nejlépe funguje střední hloubka, u které svetr sluší do kanceláře i na procházku.
Volný střih s mírou
Střih těla je stejně důležitý jako výstřih. Svetr, který těsně obepíná, ukáže každý záhyb. Obří krabicový oversize model naopak přidá objem tam, kde ho nikdo nepotřebuje, a postavu opticky rozšíří.
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Ideální je mírně volný kus, který postavu jen zlehka kopíruje. Ramena v něm vypadají měkčeji a tělo nepůsobí zabaleně.
Foto: Shutterstock.com Pas si klidně naznačte
Pokud máte svetr volnější, pomůže jednoduchý trik. Přední díl stačí lehce zasunout do kalhot nebo sukně. Další možností je stáhnout svetr v pase širším páskem. Postava tak dostane obrys a přestane splývat v jeden celek.
Barva, která rozjasní tvář
Hodně záleží i na odstínu. Světlé pastelové barvy dokážou pleť rozzářit, což se na podzim a v zimě hodí dvojnásob. Zkuste třeba levandulovou, pudrově růžovou, smetanovou nebo jemně šedomodrou.
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Při zkoušení se vyplatí postavit před zrcadlo a porovnat véčko s obyčejným kulatým výstřihem. Rozdíl bývá vidět okamžitě.
Foto: Freepik.com Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://halotu.polsat.pl/styl-zycia/news-miekki-sweter-ktory-wysmukla-gore-sylwetki-ewa-wachowicz-nos,nId,8058801, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/tyto-svetry-omlazuji-po-padesatce-o-nekolik-let-staci-znat-par-detailu-ktere-delaji-velky-rozdil/, https://www.iglanc.cz/inspirace/jak-nosit-svetr-s-vystrihem-do-v-podzim-zima-vrstveni-moda-inspirace/, https://www.se.pl/styl-zycia/moda/mistrzowska-sztuczka-na-noszenie-swetra-dla-kobiet-60-odejmie-lat-i-doda-klasy-aa-wyAk-ZEAC-TThU.html, https://born2be.pl/weloveborn2be/zastanawiasz-sie-czy-sweter-w-serek-to-dobry-wybor-sprawdz-nasze-propozycje-na-modne-stylizacje-z-damskim-swetrem-w-serek