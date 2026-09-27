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Polské seniorky 60+ nosí na podzim tenhle svetr. Zeštíhlí postavu a vizuálně ubere 5 kg

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S prvními chladnými rány přichází chvíle, kdy žena otevře skříň a sáhne po svetru. Jenže ne každý kus se k postavě chová laskavě. Některé přidávají objem a z ženy udělají nevýrazný balík. Polské módní magazíny přitom v posledních měsících opakovaně vyzdvihují jeden střih, který dělá přesný opak.
Polské seniorky 60+ nosí na podzim tenhle svetr. Zeštíhlí postavu a vizuálně ubere 5 kg

Polské seniorky 60+ nosí na podzim tenhle svetr. Zeštíhlí postavu a vizuálně ubere 5 kg

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

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