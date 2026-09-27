Ani posilovna, ani pilates. Břišního tuku se nejlépe zbavíte mnohem příjemnějším druhem pohybu

Představte si běžný scénář: Člověk se rozhodne zhubnout, koupí si běžecké boty a začne každé ráno trávit hodinu na běžeckém pásu. Po měsících pravidelného úsilí zjistí, že váha klesla jen minimálně a bříško? To je pořád tam, kde bylo.
Dlouhé pomalé kardio – tedy LISS (Low-Intensity Steady State) – má pověst spalovače tuků. Jenže realita je komplikovanější. Důvod, proč mnozí nedosáhnou vytouženého výsledku, spočívá v nepochopení toho, jak tělo skutečně funguje.
Mýtus o spalování tuku během cvičení
Ano, při pomalém kardiu tělo skutečně využívá tuky jako primární zdroj energie. To zní skvěle, dokud si neuvědomíte jednu zásadní věc: celkový úbytek tuku nezávisí na tom, co spalujete během cvičení, ale na celkovém denním kalorickém deficitu.
Když běžíte pomalu hodinu, spálíte třeba 300 kalorií, z toho většinu tuků. Když ale absolvujete dvacetiminutový HIIT trénink, spálíte možná jen 200 kalorií, ale převážně ze sacharidů. Zdá se, že vyhrává pomalé kardio, že ano?
Problém je v tom, co se děje potom. Vysoce intenzivní trénink spouští takzvaný EPOC efekt – potréninkovou spotřebu kyslíku, kdy tělo ještě hodiny po skončení cvičení spaluje zvýšené množství energie. LISS kardio tento efekt vyvolává minimálně.
Viscerální tuk a proč je jiný
Tuk kolem břicha není jen kosmetický problém. Viscerální tuk – tedy tuk uložený kolem vnitřních orgánů – je metabolicky aktivní tkáň, která ovlivňuje citlivost na inzulin a zvyšuje riziko civilizačních onemocnění.
A tady přichází klíčové zjištění: Neexistuje žádný specifický biochemický mechanismus, kterým by pomalé kardio mobilizovalo viscerální tuk účinněji než jiné formy cvičení. Viscerální tuk reaguje především na celkový kalorický deficit a na zlepšení citlivosti na inzulin.
Silový trénink a HIIT mají v tomto ohledu výhodu. Zvyšují svalovou hmotu, která sama o sobě zlepšuje glukózovou toleranci a citlivost na inzulin – klíčové faktory ovlivňující, kam tělo ukládá energii. Více svalů znamená, že tělo má kam ukládat glukózu místo toho, aby ji převádělo na tuk.
Kortizol: Když kardio škodí
Zde přichází paradox, o kterém se moc nemluví. Chronické provádění dlouhého kardia v kombinaci s kalorickým deficitem může zvýšit hladiny kortizolu – stresového hormonu, který paradoxně podporuje ukládání tuku právě v oblasti břicha.
Tělo vnímá dlouhé kardio jako stres. Když k tomu přidáte nedostatek kalorií, dostáváte se do situace, kdy organismus přechází do obranného režimu. Výsledek? Zpomalení metabolismu a preference ukládání energie do zásob – tedy do tuku.
To neznamená, že by pomalé kardio bylo špatné. Znamená to, že pokud je vaším cílem zbavit se tuku na břiše, není to nejefektivnější cesta, zvlášť pokud zanedbáváte silový trénink.
Metabolická adaptace: Když se tělo přizpůsobí
Další problém dlouhodobého LISS kardia je něco, čemu se říká metabolická adaptace. Tělo je neuvěřitelně efektivní stroj a učí se dělat věci s menší energetickou nákladností.
Když budete měsíce dělat stejnou aktivitu – třeba běhat stejnou rychlostí na stejné trase – vaše tělo se stane mechanicky efektivnější. Spálíte méně kalorií při stejném výkonu. Proto lidé, kteří dělají jen kardio, často po čase narazí na plató, kdy přestávají hubnout, i když cvičí stejně intenzivně.
Silový trénink tento problém nemá v takové míře. Budování svalové hmoty zvyšuje bazální metabolismus – množství energie, které tělo spotřebuje v klidu. Každý kilogram svalu spálí více kalorií než kilogram tuku, a to i když sedíte na gauči.
Co tedy funguje?
Odpověď není černobílá, ale kombinace přístupů. Pokud chcete skutečně zredukovat tuk z břicha, potřebujete:
- Kalorický deficit – bez něj to nepůjde, ať děláte cokoliv
- Silový trénink – pro zachování svalové hmoty a zvýšení bazálního metabolismu
- Vysoce intenzivní intervaly – pro maximalizaci EPOC efektu a zlepšení citlivosti na inzulin
- Mírné kardio – jako doplněk, ne jako základ programu
LISS kardio má své místo – zlepšuje kardiovaskulární zdraví, pomáhá s regenerací a je vhodné pro lidi s určitými zdravotními omezeními. Ale jako primární nástroj pro spalování viscerálního tuku je prostě méně efektivní než kombinace silového tréninku a HIIT.
Klíčem je pochopit, že tělo nefunguje podle jednoduchých rovnic. Není to jen o tom, kolik kalorií spálíte během cvičení, ale o celkovém metabolickém efektu, hormonální odezvě a zachování aktivní tělesné hmoty.
Preference LISS kardia před silovým tréninkem může vést k úbytku svalové hmoty, což dlouhodobě snižuje bazální metabolismus. Výsledkem je, že musíte jíst stále méně, abyste udrželi váhu – což není udržitelné a vede k jo-jo efektu.
Zdroje článku: The Effect of High-Intensity Interval Training on Visceral Adipose Tissue in Type 2 Diabetes: A Systematic Review - PMC, Strength Exercise Improves Muscle Mass and Hepatic Insulin Sensitivity in Obese Youth - PMC, u-cursos.cl, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková