Nezvyklý tah španělských koučů. Horníčkovi oznámili, že bude jedničkou, až dvě hodiny před zápasem

Sobota 26. září 2026, Eden. Dvě hodiny do výkopu zápasu Ligy národů s Chorvatskem a brankář Horníček teprve dostává definitivní zprávu: půjde do brány. Antonín Kinský a Matěj Kovář, kteří seděli vedle něj v kabině, se museli smířit s lavičkou. Ani v předzápasových analýzách českých médií nebylo jasné, kdo z trojice nastoupí, a právě to je klíč k pochopení toho, jak španělský štáb pracuje. Česko nakonec prohrálo 1:2, ale otevřelo se téma, které bude rezonovat celý podzim: post jedničky v bráně není uzamčený.
Trojice bez hierarchie
Ještě tři dny před zápasem Horníček v rozhovoru pro Sport.cz otevřeně přiznal, jak to v brance vypadá: „S Kinským si lezeme do zelí. Jsem připravený být jedničkou.“ Zároveň dodal, že rozhodovat bude, kdo se trenérům zalíbí na tréninku a kdo zapadne do systému. Žádná stará hierarchie, žádné automatické nároky.
Přitom na posledním mistrovství světa chytal jako jednička Kovář. Před Chorvatskem ho ale experti označovali za třetího v pořadí; Horníček byl vnímaný jako gólman v nejlepší aktuální formě. Denia tuto optiku zjevně sdílel. Jenže rozhodnutí nechal viset až do poslední možné chvíle.
Proč tak pozdě?
Veřejné vysvětlení od Denii ani od brankářského trenéra se nepodařilo dohledat. Nejblíž k odpovědi má sám Horníček svým předzápasovým popisem kritérií: forma, trénink, vhodnost do konkrétního plánu na zápas. Pokud Denia skutečně vybíral podle toho, co viděl na posledních trénincích před utkáním, pak pozdní oznámení není výstřelek. Je to logický důsledek systému, v němž se status jedničky potvrzuje průběžně.
Z rozhovoru Denii pro španělský deník Marca vyplývá, že český projekt bere jako celek; mluví o důvěře v plán, o týmovém rámci, o tom, že hráče musí přesvědčit o konkrétní strategii na každý zápas. Jeho nejbližší asistent Pablo Amo, který zpočátku o angažmá v Česku nebyl úplně přesvědčený, funguje jako klíčový spolupracovník právě při taktických rozhodnutích. Vzkaz pro celý tým je jednoduchý: jméno ani minulá zásluha nestačí.
Horníčkův večer, zákrok i zaváhání
V samotném zápase Horníček ukázal obě strany mince. Těsně před pauzou výrazně podržel mužstvo zákrokem proti Petaru Sučićovi, který šel sám na bránu. Reflexivní zásah, který udržel stav 1:1 a poslal český tým do kabin se šancí na body.
Jenže ve druhém poločase přišla rána. Střelu Maria Pašaliće Horníček jen ztlumil a míč mu prošel těsně za čáru. 1:2. Rozhodující branka, která Česku vzala body v zápase, jenž byl v českém prostředí vnímaný jako nejpřístupnější ze skupiny A3, vedle Španělska a Anglie.
Co to znamená pro Ligu národů
Situace je nepříjemná hned. Po prvním kole skupiny A3 je Česko bez bodu na posledním místě po skóre; Španělsko vyhrálo v Anglii 3:2, Chorvatsko zvítězilo v Praze. Do čtvrtfinále postupují jen první dva týmy.
Formát ročníku 2026/27 navíc přináší specifický tlak. Podle oficiálního přehledu UEFA se v prodlouženém zářijovo-říjnovém okně od 24. září do 6. října hrají čtyři zápasy v krátkém sledu. Už za tři dny čeká Česko Anglie. A právě nahuštěný kalendář dělá rotaci v bráně nejen pravděpodobnou, ale skoro nevyhnutelnou.
- Horníček ukázal formu i limity, jeho pozice není jistá.
- Kinský a Kovář zůstávají ve hře, oba jsou připravení.
- Denia nemá důvod měnit metodu, pozdní rozhodování mu dává flexibilitu.
Kdo půjde do brány proti Anglii?
Potvrzeno není nic. A to je přesně ten bod, který Deniův přístup odlišuje od všeho, na co byl český fotbal zvyklý. Tři kvalitní brankáři, žádná předem daná hierarchie a trenér, který si nechává rozhodnutí až do chvíle, kdy má maximum informací. Jestli proti Anglii nastoupí znovu Horníček, nebo dostane šanci Kinský či Kovář, se možná opět dozvíme až dvě hodiny před výkopem.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl