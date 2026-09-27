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Nezvyklý tah španělských koučů. Horníčkovi oznámili, že bude jedničkou, až dvě hodiny před zápasem

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Lukáš Horníček se dozvěděl, že nastoupí proti Chorvatsku v bráně české reprezentace, teprve krátce před výkopem. Nový trenér Santi Denia tím nastavil pravidla, jaká tu dosud neplatila.
Nezvyklý tah španělských koučů. Horníčkovi oznámili, že bude jedničkou, až dvě hodiny před zápasem

Nezvyklý tah španělských koučů. Horníčkovi oznámili, že bude jedničkou, až dvě hodiny před zápasem

Zdroj: Newcastle United
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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