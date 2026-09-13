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Nový web provede cyklisty po celé Cyklostezce Ohře. Spojuje Česko s Německem

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Téměř 300 kilometrů dlouhá Cyklostezka Ohře vede od pramene řeky v bavorských Smrčinách přes Cheb, Sokolov, Loket a Karlovy Vary až k napojení na Labskou stezku v Ústeckém kraji. Nově mohou cyklisté při plánování výletu využít web, který na jednom místě nabízí informace o trase, zajímavostech i službách podél ní.
Nový web provede cyklisty po celé Cyklostezce Ohře. Spojuje Česko s Německem

Nový web provede cyklisty po celé Cyklostezce Ohře. Spojuje Česko s Německem

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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