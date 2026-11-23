Koalice tří uskupení má v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu většinu sedmnácti hlasů. Rada města byla zvolena devítičlenná, dosud měla sedm členů. Vítězné ANO ve vedení města dnes skončilo a zamířilo do opozice.
Do sokolovského zastupitelstva se v komunálních volbách dostalo pět uskupení. Volby ve třetím největším městě Karlovarského kraje vyhrálo ANO, získalo osm mandátů. Druhý skončil Sokolov na plný úvazek se sedmi mandáty. Třetí Hnutí pro město Sokolov má šest zastupitelů. Čtvrté Společně pro Sokolov a VOK má čtyři mandáty, dva zastupitele má pátá SPD. Voleb se zúčastnilo 29,56 procenta voličů.
Jan Picka dnes po svém zvolení poděkoval za důvěru, poděkoval bývalé starostce a poslankyni Renatě Oulehlové (ANO) a uvedl, že chce nadále spolupracovat napříč zastupitelstvem i s opozicí a hledat podporu pro projekty města i u dalších institucí. Poděkoval i sedmadvaceti zastupitelům z minulého volebního období.
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Všichni tři nově zvolení představitelé města budou pro své funkce uvolněni, to znamená, že budou plně placeni. Trojkoalice již při podpisu koaliční smlouvy avizovala, že jako nejdůležitější téma vnímá pokračování v jednáních s dodavatelem tepla. „Druhým úkolem, který určitě na sebe bereme, je dotažení koncesní smlouvy o MHD v Sokolově, protože tam nás čas také tlačí. My musíme začít jezdit pod novou smlouvou od 1. ledna 2029,“ uvedl Picka. Dalšími prioritami je modernizace školství a sportovišť, nová koalice se chce také více věnovat parkování a bezpečnosti.
Sokolovskou radnici dosud vedla koalice hnutí ANO a Společně pro Sokolov s patnácti mandáty. Tato koalice končí třetí společné volební období. Vítězné ANO získalo ve volbách před čtyřmi lety jedenáct mandátů, Společně pro Sokolov čtyři. Třetí skončila SPD se čtyřmi mandáty, čtvrté Hnutí pro město Sokolov získalo taktéž čtyři mandáty. Tři zastupitele měl na pátém místě STAN. Šestá byla Radnice Středu s jedním mandátem. Volební účast v roce 2022 činila 34,27 procenta.