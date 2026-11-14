Popel bez plamene může zapálit dům. Nebezpečí trvá i po skončení topení

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Popel bez plamene může zapálit dům. Nebezpečí trvá i po skončení topeníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Šedý popel ještě nemusí být studený. Žhavé zbytky v něm mohou přetrvat několik dní a po vysypání do popelnice založit požár. Riziko nekončí ani použitím kovového kbelíku, pokud horká nádoba stojí na dřevě nebo vedle dalších hořlavých věcí.
Popel bez plamene může zapálit dům. Nebezpečí trvá i po skončení topeníZdroj: magnific / Freepik (Magnific)
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 14.11.2026 04:00
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