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Popel bez plamene může zapálit dům. Nebezpečí trvá i po skončení topení

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Šedý popel ještě nemusí být studený. Žhavé zbytky v něm mohou přetrvat několik dní a po vysypání do popelnice založit požár. Riziko nekončí ani použitím kovového kbelíku, pokud horká nádoba stojí na dřevě nebo vedle dalších hořlavých věcí.
Popel bez plamene může zapálit dům. Nebezpečí trvá i po skončení topení

Popel bez plamene může zapálit dům. Nebezpečí trvá i po skončení topení

Zdroj: magnific / Freepik (Magnific)
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.11.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

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