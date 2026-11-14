Piškotový dort s máslovým kakaovým krémem: Tradiční zákusek, který zaujme chutí i nenáročnou přípravou

Když dostanu chuť na poctivý
domácí , který voní jako z té nejlepší zákusek prvorepublikové cukrárny, sáhnu po prověřeném receptu na nadýchaný piškotový dortík. S tímhle stylem pečení nikdy nešlápnete vedle, protože „co kus vejce, to lžíce mouky a cukru“ funguje naprosto bezchybně a bez zbytečného váhání. Tentokrát jsem upekla korpus ze čtyř vajec přímo v podlouhlé formě na a promazala ho hluboce vzpomínkovým máslovým krémem, který v sobě nese tu správnou čokoládovou hloubku a biskupský chlebíček rozplývá se na jazyku.
A víte, co je na tom nejlepší? Že jednodušší zdobení už na světě opravdu neexistuje, takže si s ním hravě poradí i
naprostý začátečník v kuchyni. Vlnky vytvořené špachtlí nebo lžičkou na povrchu krému doplněné o čerstvé vypadají naprosto kouzelně a přirozeně. borůvky
Můj tip zní: Základní vodní rozvar na kakaový krém nechte po uvaření mírně vychladnout a do žloutků jej přilévejte opravdu jen po malých kapkách za stálého šlehání, aby se vám žloutková směs nesrazila a krém byl dokonale hladký. Recept na nadýchaný piškotový dortík s kakaovým máslovým krémem z formy na biskupský chlebíček
Celkový čas přípravy a pečení: 80 minut Ingredience potřebné k přípravě Nadýchaný piškotový korpus 4 vejce 4 polévkové lžíce polohrubé mouky 4 polévkové lžíce pískového cukru 1 špetka soli do bílků 1 špetka kypřicího prášku do pečiva (na špičku nože) Kakaový máslový krém 6 polévkových lžic vody (nebo silné kávy či ovocné šťávy) 3 polévkové lžíce cukru 3 čajové lžičky kakaa (při použití ovocné šťávy vynechte) 2 žloutky 250 g hodně změklého másla Dozdobení Postup při přípravě piškotového dortíku s kakaovým krémem
1. Oddělte bílky od žloutků do čistých mís a
bílky před šleháním mírně osolte.
2. Pomocí elektrického šlehače
vyšlehejte žloutky s pískovým cukrem do husté světlé pěny.
3. Z osolených bílků
ušlehejte pevný a lesklý sníh.
4. Do žloutkové pěny postupně na střídačku
přidávejte polohrubou mouku s práškem do pečiva a tuhý sníh z bílků, vše zlehka stěrkou promíchejte.
5. Formu na biskupský chlebíček vymažte tukem, vysypte moukou,
vlijte do ní připravené piškotové těsto a urovnejte povrch.
6. Troubu předehřejte na
160 stupňů, vložte formičku a pečte přibližně 25 až 30 minut do zlatavé barvy.
7. Upečený korpus vyndejte z trouby,
nechte ho zcela vychladnout a poté ho podélně rozřízněte na jednotlivé pláty.
8. Pro přípravu krému v kastrůlku
uvedení do varu vodu, cukr a kakao a nechte chvilku vychladnout.
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9. Teplou kakaovou směs
pomalu lijte a zašlehávejte do dvou žloutků, nechte vychladnout na pokojovou teplotu.
10. V jiné mise
vyšlehejte hodně změklé máslo a po troškách do něj zašlehávejte připravený kakaový základ v hladký krém.
11. Nanesete vrstvu krému doprostřed korpusu,
přiklopte horním dílem a zbylým krémem potřete povrch i boky.
12. Pomocí lžičky vytvořte na povrchu krému
dekorativní vlnky a navrch rozprostřete čerstvé borůvky. Foto: Cooky.cz, rychlá mňamka, která potěší mlsné jazýčky Tipy redakce: Základní poměr na piškot: Pamatujte si staré pravidlo, že na jedno vejce vždy patří jedna polévková lžíce polohrubé mouky a jedna lžíce cukru. Ochucení krému podle chuti: Místo vody můžete do základu na krém použít silnou filtrovanou kávu nebo oblíbenou ovocnou šťávu pro jiný rozměr chuti. Zamrazení krému do zásoby: Pokud vám krém zbude, můžete ho bez obav zamrazit a vytáhnout až v případě dalšího pečení. Správná teplota másla: Máslo na krém i uvařený základ musí mít naprosto totožnou pokojovou teplotu, aby se krém během šlehání nesrazil. Skladování v chladu: Hotový piškotový dortík uložte do chladničky, kde krém nádherně zpevní a korpus se příjemně rozleží.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková