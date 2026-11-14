Reprezentační útočník Kaut je zpátky. Hvězda Pardubic dala první gól po vážném zranění

Na časomíře svítilo 37:08, když Daniel Gazda vybojoval puk po vhazování ve vlastní třetině a okamžitě ho poslal dopředu. Kaut se rozjel sám na Matěje Rabčana a rychlou střelou ho překonal. V Enteria areně se zvedlo 9 938 diváků a pardubický útočník se po dlouhých měsících trápení s kolenem mohl radovat z gólu v extraligovém zápase. Pro Dynamo nešlo jen o třetí branku v utkání 18. kola. Šlo o zprávu pro celou soutěž: tým, který i bez Kauta patřil k nejproduktivnějším v lize, dostává zpátky střelce, který umí rozhodnout i bez přesilovky.
Gól z úniku, ne z přesilovky
Na Kautově trefě je nejcennější, jak vznikla. Pardubice letos stojí na přesilovkách: po 17 kolech měly podle klubové statistiky nejúspěšnější přesilovou hru v soutěži s 35 % a 21 góly v početní výhodě. Kaut ale skóroval z rychlého úniku po vybojovaném vhazování, tedy způsobem, který se do statistik speciálních formací nepromítne.
Podle nás je to přesně ta zbraň, která Dynamu chyběla. Přesilovky dokážou soupeři zčásti vypnout disciplínou. Hráče, který po jedné přihrávce ujede obraně a zakončí rychle a přesně, vypnout nejde.
Kometa přitom začala zápas lépe. Skóre otevřela v přesilové hře: Mandát v čase 8:41 potrestal faul Košťálka. Pardubice ale ještě do první přestávky srovnaly, ve druhé třetině odskočily a Kautův gól na 3:1 jim dal pohodlnější náskok. Brno sice ještě do druhé přestávky snížilo, poslední dvacetiminutovka ale patřila jen domácím.
Třetí třetina 3:0 a konec pro Rabčana
Zlom přišel brzy po přestávce. Tomášek ve 41. minutě zvýšil na 4:2, v 46. minutě přidal Košťálek pátý gól a brněnská střídačka reagovala výměnou brankáře. Rabčana nahradil Stezka, ale ani on Košťálka nezastavil. Útočník v 51. minutě dovršil skóre na konečných 6:2.
Kompletní průběh včetně sestav a statistik zachycuje detail utkání na Onlajny.com. Z čísel stojí za zmínku přesilovky. Pardubice proměnily dvě ze sedmi, Kometa jednu z pěti. Na poměry Dynama je to průměr, výsledek ovšem stál na hře v plném počtu.
Výkon má o to větší váhu, že Pardubice nastupovaly po náročném týdnu. Ve středu 11. listopadu hrály v Lappeenrantě první zápas osmifinále Ligy mistrů se SaiPou. Do Finska odcestovaly v den utkání a vyhrály 3:2, i díky Romanu Willovi, který měl sedmý zápas za sebou úspěšnost zákroků přes 93 %. Mezi koncem zápasu ve Finsku a úvodním buly s Kometou uběhlo zhruba 48 hodin. Přesto Dynamo do konce první třetiny srovnalo, ve druhé odskočilo a ve třetí přidalo plyn.
Dvě pauzy, jedno koleno
Kautův příběh posledních let se točí kolem jednoho kloubu. Po sezoně 2025 podstoupil operaci kolene. V klubovém rozhovoru z června 2025 popisoval šestý týden rehabilitace, postupné cvičení a snahu koleno znovu propnout do plného rozsahu. Mluvil i o tom, že pracuje na psychické stránce návratu.
Cesta zpátky trvala dlouho. Na led v soutěžním zápase se vrátil po 308 dnech a v minulé sezoně odehrál v základní části jen 17 zápasů. Po tehdejším návratu pro ČT sport říkal, že góly ho těší, ale soustředí se hlavně na to, aby se poctivou prací dostal do pohody.
Pak přišlo léto a koleno ho zastavilo znovu. Tentokrát šlo podle jeho slov „v uvozovkách jen o meniskus“, problém ale navazoval na předchozí potíže. Kaut pro iSport přiznal, že minulý návrat možná uspěchal, a změnil přístup v posilovně i u fyzioterapeutů. Naposledy předtím hrál na konci května ve čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku. Do extraligy naskočil až 27. října proti Litvínovu, po zhruba pěti měsících bez zápasu.
Tehdy mluvil opatrně. Na puku si prý ještě není tolik jistý, zápas je jiný než trénink a každé utkání mu pomůže cítit se jako před zraněním. Gól proti Kometě je první hmatatelný důkaz, že se k tomu stavu blíží. Ještě ne důkaz plné formy, ale jasný krok správným směrem.
Co návrat znamená pro Dynamo a reprezentaci
Pardubice šly do pátečního kola jako druhý tým tabulky. Podle oficiální tabulky Českého hokeje měly po 17 zápasech 36 bodů a skóre 64:43, s mankem šesti bodů na vedoucí Třinec. Tým, který dává bezmála čtyři góly na zápas, teď do útoku vrací 27letého praváka se střelou, jakou v sestavě nikdo jiný nemá.
Trenérům se tím otevírá víc možností. Mohou rozložit střeleckou sílu do více formací, mají další variantu pro přesilovky a hlavně získávají hráče, který dokáže zlomit vyrovnaný zápas ve hře pět na pět. V play off se právě takové situace počítají dvojnásob.
Návrat se týká i národního týmu. Kaut má podle databáze Českého hokeje za reprezentaci 16 zápasů a bilanci 4+4, v minulé sezoně v národním dresu nastoupil a na jaře se do něj vracel po dlouhé absenci. Nejbližší příležitostí jsou Swiss Ice Hockey Games od 10. do 13. prosince v rámci Euro Hockey Tour. Pokud zůstane zdravý a bodově naváže, dá se čekat, že se o něm při nominaci bude mluvit. Ve výhledu je pak mistrovství světa 2027 v Německu.
Další šanci potvrdit, že páteční gól nebyl náhoda, dostane Kaut rychle. V neděli 15. listopadu od 17:00 hrají Pardubice v Českých Budějovicích, zápas vysílá Oneplay. Ve středu 18. listopadu od 18:00 pak doma hostí SaiPu v odvetě osmifinále Ligy mistrů.
Koleno, které Kauta zastavilo dvakrát za sebou, tentokrát vydrželo únik přes celé kluziště a střelu v plné rychlosti. Pro Pardubice je to důležitější než samotné skóre 3:1. Ukázalo se, že jejich nejnebezpečnější zbraň mimo přesilovku je znovu v provozu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek