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Test znalostí zlaté éry socialistických seriálů a filmů: Kdo nezíská ani 7/10 bodů, ten nejspíše vyrůstal jinde

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Připravili jsme pro vás kvíz z československých seriálů a filmů 70. a 80. let. Zkuste si, kolik vám toho zůstalo v paměti: postavy, slavné věty i příběhy, které svého času sledovala skoro celá země.
Fotografie ze seriálu Nemocnice na kraji

Fotografie ze seriálu Nemocnice na kraji

Zdroj: Foto: Přiba Mrázová, Miroslav Pospíšil / Česká televize, Nemocnice na kraji města
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 04:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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