Test znalostí zlaté éry socialistických seriálů a filmů: Kdo nezíská ani 7/10 bodů, ten nejspíše vyrůstal jinde

Připravili jsme pro vás kvíz z československých seriálů a filmů 70. a 80. let. Zkuste si, kolik vám toho zůstalo v paměti: postavy, slavné věty i příběhy, které svého času sledovala skoro celá země.
Televizní večery měly za socialismu své pevné místo v rodinném programu. Když Československá televize uvedla nový seriál, u obrazovek se scházely celé rodiny a o osudech oblíbených hrdinů se často mluvilo ještě druhý den v práci nebo ve škole. Právě v 70. a 80. letech vznikla řada seriálů a filmů, které se staly nedílnou součástí české televizní historie. Některé nabízely humor a laskavé příběhy ze života, jiné napětí, kriminální zápletky nebo romantiku. Na In-Lifestyle jsme připravili kvíz, ve kterém se zeptáme na postavy i různé detaily.
Televizní večery, kdy na chodbách ztichl dům
Velkou diváckou oblibu si získali například Chalupáři, kteří poprvé potěšili diváky v roce 1975. Ústřední dvojici tvořili Jiří Sovák jako nerudný důchodce Evžen Huml a Josef Kemr coby svérázný Bohouš Císař. Huml se rozhodne uniknout stísněnému pražskému bytu a pořídí si chalupu v obci Třešňová. Jenže místo vytouženého klidu ho čeká nečekané soužití s Bohoušem, který v chalupě bydlí. Jejich rozdílné povahy, vesnické prostředí a řada komických situací daly vzniknout seriálu, který si diváci oblíbili napříč generacemi. Vedle hlavních představitelů se v něm objevili také Jiřina Bohdalová, Jana Hlaváčová, Josef Vinklář nebo Vladimír Menšík.
Dalším mimořádným televizním fenoménem byla Nemocnice na kraji města, kterou napsal Jaroslav Dietl a režíroval Jaroslav Dudek. První diváci ji mohli sledovat v roce 1977 a příběhy lékařů a zdravotních sester z ortopedického oddělení si rychle získaly jejich přízeň. Primář Karel Sova v podání Ladislava Chudíka, svérázný doktor Štrosmajer, kterého hrál Miloš Kopecký, nebo mladý a poněkud záletný doktor Blažej v podání Josefa Abrháma patří k nezapomenutelným televizním postavám. Výraznou roli měla také Eliška Balzerová jako doktorka Alžběta Čeňková a Josef Vinklář coby doktor Cvach. Seriál nestavěl jen na nemocničních případech, ale také na osobních vztazích, pracovních sporech a životních rozhodnutích svých hrdinů.
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Nezapomenutelné místo v televizním programu měly také pohádkové a rodinné seriály. Arabela přivedla na obrazovky kouzelný svět, v němž se potkávali obyčejní lidé s pohádkovými bytostmi. Jana Nagyová jako Arabela, Jiří Lábus coby čaroděj Rumburak a Vladimír Dlouhý jako Petr Majer bavili malé i velké diváky. Velký úspěch měl také Cirkus Humberto, natočený podle románu Eduarda Basse, nebo dramatická Sanitka s Jaromírem Hanzlíkem v hlavní roli doktora Vojtěcha Jandery. Vedle seriálů se do paměti zapsaly také filmové komedie jako Marečku, podejte mi pero!, Kulový blesk, Na samotě u lesa nebo S tebou mě baví svět. Ať už šlo o humor, napětí nebo lidské příběhy, tehdejší tvorba nabídla řadu postav a scén, na které se nezapomíná.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech ČSFD, Wikipedie
Tento příspěvek Test znalostí zlaté éry socialistických seriálů a filmů: Kdo nezíská ani 7/10 bodů, ten nejspíše vyrůstal jinde byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.