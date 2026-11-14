Plněné zelné závitky s mletým masem a rýží: Tradiční holubky, na které se dnes trochu zapomíná

Jsou dny, kdy chci připravit k jídlu něco, co nasytí víc lidí a ideálně vydrží i na zítřek. A právě tehdy sahám po holubkách. Zelné závitky zapečené s mletým masem a rýží mají jednu praktickou přednost: leží na vrstvě kysaného zelí, pečou se v rajčatové šťávě a díky tomu zůstanou pěkně šťavnaté. Nevysuší se, nerozpadnou se na suchou směs masa a rýže. A když se pekáč vytáhne z trouby, kuchyní vane přesně ta vůně, kvůli které se člověk s podobným jídlem rád zdrží.
U nás se
obvykle nechávají na víkend. Ne proto, že by byly nějak složité, spíš potřebují trochu klidu. Listy se musí holubky povařit, naplnit, zabalit, naskládat do pekáče. Když se ale všechno připraví dopředu, zbytek už udělá trouba. Osvědčilo se mi nehonit se za velkými závitky. Menší listy klidně naplním menší dávkou, položím jeden vedle druhého a ve výsledku se pečou rovnoměrněji. Recept na poctivé zapečené holubky
Doba přípravy: 40 minut Doba pečení: 1 hodina Teplota trouby: 200 °C Počet porcí: 6 až 8 porcí Ingredience, které budeme potřebovat Holubky 2 větší hlávky bílého zelí 500 g mletého masa, ideálně vepřového a hovězího v poměru 1:1 150 g vařené rýže 1 ks cibule 2 stroužky česneku 1 lžička mleté sladké papriky sůl podle chuti mletý pepř podle chuti 1 lžíce vepřového sádla Pekáč a zálivka 500 g kysaného zelí 2 balení rajčatového protlaku 1 lžíce vepřového sádla mletý kmín podle chuti voda ze zelí na zalití podle potřeby Postup přípravy zapečených zelných závitků s mletým masem
1. Z obou hlávek
zelí nejprve sundejte zavadlé vrchní listy. Potom opatrně vykrojte část košťálu. Do většího hrnce dejte vařit vodu, vložte hlávky a pár minut je povařte, dokud nezačnou listy povolovat a půjdou oddělovat bez trhání.
2. Změklé listy postupně stáhněte z hlávky a nechte je okapat. U větších kusů se vyplatí lehce seříznout silné středové žebro. Nůž stačí vést jen mělce, list se pak bude mnohem lépe stáčet.
3. Připravte náplň. Na pánvi rozehřejte
sádlo a nechte na něm krátce zesklovatět najemno nakrájenou cibuli. Přidejte prolisovaný česnek, promíchejte už jen krátce a pánev odstavte.
4. Do mísy vložte
mleté maso, uvařenou rýži, cibuli s česnekem, mletou papriku, sůl a pepř. Všechno dobře propracujte, aby se směs spojila. Kdo si není jistý dochucením, může kousek náplně rychle opéct na pánvi a ochutnat.
Rozlítané holubky z mletého masa a listů zelí v jednoduché domácí úpravě: Slovanský „rychlooběd“ pro celou rodinu Nachystejte pekáč
5. Na
1 lžíci sádla krátce orestujte kysané zelí, přidejte trochu mletého kmínu a rozložte ho na dno. Tahle spodní vrstva není jen do počtu. Drží vlhkost a pustí do šťávy příjemně nakyslou chuť.
6. Na každý zelný list položte část
masové směsi. Kraje přehněte směrem dovnitř a list zarolujte do pevného závitku. Není nutné dělat obří kusy; menší holubky se lépe nabírají a na talíři se s nimi tolik nebojuje.
7. Hotové
holubky klaďte na kysané zelí těsně vedle sebe. Když jsou v pekáči naskládané natěsno, drží při pečení tvar a nemají tolik prostoru se rozbalit. Foto: Cooky.cz, Zabalené hloubky ukládejte do pekáče těsně vedle sebe.
8. V hrnku nebo misce rozmíchejte
1 balení rajčatového protlaku s částí vody, ve které se vařilo zelí. Závitky zalijte tak, aby byly lehce ponořené. Tekutiny má být dost; holubky se mají během pečení spíš dusit, ne osychat.
9. Pekáč přikryjte a vložte do trouby vyhřáté na
200 °C. Pečte přibližně 45 minut. Potom zkontrolujte, kolik je v pekáči šťávy, a pokud je potřeba, trochu tekutiny přilijte. fFto: Cooky.cz, V průběhu pečení zkontrolujte, zda je v pekáči dost šťávy.
10. Zbylé
balení protlaku rozmíchejte s trochou šťávy z pekáče a holubky jím ke konci lehce přelijte. Poté je nechte dopéct odkryté ještě asi 15 minut, aby se povrch zatáhl a šťáva trochu zhoustla.
11. Podávejte horké, se lžící šťávy a kysaným zelím ze dna pekáče. V lednici vydrží do druhého dne bez potíží a po ohřátí bývají chuťově ještě výraznější.
Ještě pár rad na závěr k holubkům Pokud jsou listy zelí tuhé a při ohýbání praskají, nechte je ve vodě ještě o minutu déle. Mají změknout, ale nesmí se rozvařit. Do náplně se nejlépe hodí směs vepřového a hovězího masa. Jen libové hovězí může být po upečení sušší. Když se při pečení šťáva rychle ztrácí, dolijte trochu vody ze zelí nebo horké vody. Menší, natržené nebo hůř použitelné listy nevyhazujte. Nasekejte je a přidejte na dno pekáče ke kysanému zelí. V téhle vrstvě se ztratí a šťáva bude mít plnější chuť.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková