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Nenápadný džbánek po babičce se může prodávat i za 1 800 Kč. O hodnotě rozhodují detaily, kterých si málokdo všimne

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Malovaný džbánek z rodinné kredence může působit jako nenápadná památka na každodenní stolování. Při vyklízení domácnosti pak snadno skončí mezi věcmi, pro které už není místo. Než ho ale pošlete dál, věnujte mu chvíli pozornosti. Může mít zajímavější příběh, než se na první pohled zdá.
I porcelánové džbánky po babičce mají své zájemce. Některé se draží za více než tisíc korun

I porcelánové džbánky po babičce mají své zájemce. Některé se draží za více než tisíc korun

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.11.2026 04:55

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