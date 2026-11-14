Nenápadný džbánek po babičce se může prodávat i za 1 800 Kč. O hodnotě rozhodují detaily, kterých si málokdo všimne

Malovaný džbánek z rodinné kredence může působit jako nenápadná památka na každodenní stolování. Při vyklízení domácnosti pak snadno skončí mezi věcmi, pro které už není místo. Než ho ale pošlete dál, věnujte mu chvíli pozornosti. Může mít zajímavější příběh, než se na první pohled zdá.
Na porcelánových džbáncích mě baví jejich rozmanitost. Jeden připomíná drobnou sošku, druhý má jednoduchý tvar a jemný dekor. Pro rozhodování o prodeji je ovšem potřeba znát i něco dalšího než to, zda se nám líbí.
Malý džbánek může být mléčenkou ze soupravy
Nejprve si ujasněte, jaký předmět máte před sebou. Drobná nádobka s hubičkou mohla sloužit jako
mléčenka u kávového či čajového servisu. Větší džbán měl oproti ní jiné využití. Rozdíl není jen ve slovíčkaření: při hledání srovnatelných prodejů potřebujete porovnávat podobný typ a velikost. Před prodejem prohlédněte okraj, hubičku i spoje ucha s tělem džbánku. Drobné otluky, praskliny a starší opravy patří do popisu nabídky. Foto: Magnific
Rozmanitost ukazuje i
dnešní nabídka porcelánky Thun. V kolekci Modré třešně uvádí čtvrtlitrovou mlékovku Tom i dvoulitrový džbán Angelika. Podobný dekor tedy může spojovat nádoby s velmi odlišným účelem. Stejně tak modrý motiv sám o sobě nestačí k určení výrobce ani stáří.
A pozor také na
materiál. Kurátorka sbírek a restaurátorka Veronika Kumstová v rozhovoru pro Český rozhlas opravovala moderátorův předpoklad, že jeho bílý hrnek je zcela určitě porcelánový, slovy:
„Ta bílá barva vás možná mate, ale není to porcelán.“
Samotná bílá barva tedy k určení materiálu nestačí. U nejistého kusu pomůže
posouzení odborníkem. Značku vyfotografujte celou, včetně drobných čísel
Dno bývá dobrým začátkem pátrání. Zachyťte na fotografii celý znak, všechny nápisy i
vtlačená čísla. Podle přehledu AntikPraha porcelánky své značení v průběhu let měnily a někdy používaly více značek současně. Na výrobku navíc může být uveden model, návrhář nebo rok výroby. Jediné číslo vytržené z celku proto nemusí udávat správnou odpověď. Modrý květinový dekor sám o sobě neprozradí stáří ani původ džbánku. Při určování pomůže také tvar nádoby a značka na dně. Foto: Aukro.cz
Letopočet v názvu firmy také
neznamená datum výroby konkrétního džbánku. Společnost Thun 1794 a.s. například na webu uvádí, že vznikla v roce 2009 převzetím majetku a ochranných známek bývalého Karlovarského porcelánu. Číslo 1794 v jejím názvu tak nelze použít jako dataci nalezeného nádobí. Za kolik se vydražily konkrétní džbánky
U cen má smysl sledovat ukončené aukce. Částka, kterou někdo požaduje v inzerátu, ještě neukazuje, zda ji kupující skutečně přijme. Následující příklady pocházejí z jednotlivých aukcí na Aukru z let 2025 a 2026.
Nabízený předmět Stav nebo podrobnost uvedená prodejcem Výsledná cena Datum ukončení aukce Carl Knoll – Karlsbad, dekor modrých třešní Výška přibližně 16 cm, bez zjevných prasklin či otluků 1 800 Kč 19. 9. 2026 Džbánek připsaný Dalovicím, motiv můr a motýlů Kobaltové zdobení, bez otluků a prasklin 1 590 Kč 30. 7. 2025 Rosenthal Romance s objemem 1 litr Nabízený jako nový, nepoužitý a rozbalený 350 Kč 14. 6. 2026 Džbánek či vázička se sovou, značka UNION T Přibližně 15 cm vysoký kus s reliéfním dekorem 334 Kč 9. 10. 2026 Přehled výsledků vybraných aukcí porcelánových džbánků.
Pět přihazujících u džbánku Carl Knoll dokládá zájem o tento konkrétní kus. U dalších tří příkladů přihazoval vždy jen jeden zájemce. Z tak malého výběru ale
nelze vyvozovat růst cen celé kategorie. Pro vlastní prodej bych hledala několik co nejpodobnějších výsledků a porovnala také poškození a rozměry jednotlivých džbánků. Chybějící značka vám nemusí zhatit plány
K prvnímu posouzení si připravte: fotografii celého džbánku z obou stran ostrý snímek dna a kompletního značení detail hubičky, okraje a obou spojů ucha s tělem výšku a šířku, případně známý objem snímky prasklin, otluků, oprav a souvisejících kusů soupravy Malé džbánky na mléko mohly doplňovat kávovou či čajovou soupravu. Při porovnávání cen proto hledejte podobně velké nádoby se stejným využitím. Foto: Magnific
Přiznaná vada
usnadní kupujícímu rozhodování. Odborníkovi zase umožní odhadnout, zda má smysl předmět přinést osobně. Nečitelnou značku raději popište jako nečitelnou, než abyste do nabídky doplnili jméno podle první podobné fotografie. Rodinná vzpomínka má vlastní hodnotu
Starožitnice Simona Šustková v rozhovoru pro Český rozhlas
popsala, proč lidé někdy očekávají za zděděné nádobí příliš mnoho:
„Přeceňují to z takových čistě subjektivních důvodů, je to prostě porcelán po babičce.“
Rozumím tomu. Džbánek spojený s konkrétním člověkem může být pro rodinu důležitý i tehdy, když podobné kusy stojí jen pár set korun. Sama bych při rozhodování zvažovala také to, zda mi přeci jen nebude chybět.
Časté otázky
Má každý starý porcelánový džbánek vysokou cenu?
Ne. Pro odhad konkrétního kusu potřebujete srovnatelné předměty, údaje o stavu a co nejspolehlivější určení původu.
Co když na dně nenajdu značku porcelánky?
Vyfotografujte i vtlačená čísla a prohlédněte další kusy soupravy. Chybějící značka sama o sobě neznamená, že předmět nelze určit. Snímky můžete také předložit starožitníkovi nebo specialistovi na porcelán.
Znamená podobný modrý dekor stejného výrobce?
Samotná podobnost vzoru k takovému závěru nestačí. Porovnávejte také tvar, rozměry a značení.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, thun.cz, hradec.rozhlas.cz, antikpraha.cz, praha.rozhlas.cz