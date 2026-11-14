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Když čelní sklo zasáhne kamínek, značka auta vpředu nestačí. Odkud přiletěl, může ukázat kamera

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Dennívýzva
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Když od jiného auta odlétne kámen a poškodí čelní sklo, může opravu zaplatit pojišťovna toho, kdo škodu způsobil. Samotná registrační značka ale neukazuje, že kámen odletěl právě od označeného vozu. Řidiči, který má připojištěná vlastní skla, proto zbývá ještě jiná možnost. Částka, kterou pak v servisu zaplatí, může záviset i na tom, zda sklo půjde opravit.
Ilustrační fotografie.

Ilustrační fotografie.

Zdroj: jannoon028 / Magnific (Freepik)
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 04:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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