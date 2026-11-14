Když čelní sklo zasáhne kamínek, značka auta vpředu nestačí. Odkud přiletěl, může ukázat kamera

V modelovém příkladu jede řidič za jiným autem, do čelního skla mu narazí kamínek a na skle zůstane poškozené místo. Číslo na značce vozu před sebou řidič zachytil správně. Až tady se ovšem rozcházejí dvě na první pohled stejné situace. Jestliže palubní kamera zachytila i to, jak kámen od předchozího auta odletěl, má poškozený vedle značky také podklad k tomu, jak se sklo rozbilo. Kdyby na záznamu byla vidět jen zadní část vozu a jeho značka, pojišťovna by z něj původ kamínku nepoznala.
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Z fotografie praskliny není poznat, odkud kamínek přiletěl
Když řidič zastaví a vyfotografuje poškozené místo, má v ruce doklad o tom, jak sklo po nárazu vypadalo. Na samotném snímku ale stejně jako na záběru registrační značky chybí okamžik, kdy kámen odletěl. Připadne-li v úvahu odpovědnost jiného řidiče, může poškozený uplatnit nárok přímo u pojistitele jeho vozu.
Ten k posouzení potřebuje vedle popisu škody také souvislost s provozem druhého auta. Snímek praskliny tak může posloužit při posouzení poškození, i když pojišťovna ještě neví, ze kterého auta kámen přiletěl. Pokud chybí důkaz potřebný pro náhradu z pojištění druhého auta, stejnou žádost nelze jednoduše obrátit na vlastní pojišťovnu a žádat totéž z povinného ručení svého vozu.
To kryje škody, které provoz auta způsobí někomu jinému. Poškození skla na vlastním autě však může pokrýt sjednané pojištění skel. U něj už není podstatou žádosti určit řidiče auta jedoucího vpředu. Důležité je, jaké sklo je poškozené, zda příčina spadá pod sjednané krytí a co smlouva říká o opravě. To, že je pojištěné čelní sklo, ještě nic neříká o prosklené střeše nebo zadním okně.
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Kolik řidič zaplatí, se může rozhodnout až v servisu
Dva řidiči mohou mít na předním skle podobně vyhlížející stopu, a přesto za opravu zaplatit různou částku. Záleží na sjednané spoluúčasti, rozsahu krytí a také na tom, zda lze sklo opravit, nebo je nutné ho vyměnit. Některé smlouvy rozlišují obě situace a mohou také vázat plnění na konkrétní servisní síť.
Pokud podmínky u opravy počítají s jinou spoluúčastí než u výměny, z výše škody samotné část účtu připadající řidiči nevyčte. Dokud servis neposoudí sklo a pojišťovna konkrétní smlouvu, samotná registrační značka auta vpředu neodpoví ani na otázku, kdo účet uhradí, ani na to, kolik doplatí jeho majitel.
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