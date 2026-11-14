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V této části Číny se rodina řídí jinými pravidly. Děti zůstávají u matky a muži přicházejí za partnerkami na návštěvu

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V horské oblasti kolem čínského jezera Lugu se dodnes zachovaly rodinné tradice, které se výrazně liší od běžného evropského modelu manželství. U části obyvatelstva Mosuo vyrůstají děti v domácnosti své matky a majetek se předává po ženské linii. Muži zůstávají členy vlastní rodiny a partnerku mohou navštěvovat, aniž by s ní zakládali společnou domácnost. Tento systém se často označuje jako návštěvní manželství. Neznamená však, že by všichni Mosuové žili stejně, že by děti neznaly své otce nebo že by veškerou moc v komunitě měly výhradně ženy.
V této části Číny se rodina řídí jinými pravidly. Děti zůstávají u matky a muži přicházejí za partnerkami na návštěvu

V této části Číny se rodina řídí jinými pravidly. Děti zůstávají u matky a muži přicházejí za partnerkami na návštěvu

Zdroj: Magnific
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.11.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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