V této části Číny se rodina řídí jinými pravidly. Děti zůstávají u matky a muži přicházejí za partnerkami na návštěvu

Mosuové žijí především v oblasti jezera Lugu na hranici čínských provincií Jün-nan a S’-čchuan. Horská krajina s omezenou zemědělskou půdou dlouho podporovala vznik početných domácností, v nichž spolu žilo několik generací příbuzných. Tradiční způsob života vycházel ze společné práce, péče o děti a sdílení zásob. Obyvatelé se živili zemědělstvím, chovem zvířat a dříve také rybolovem. Dnes se zde výrazně prosazuje cestovní ruch a některé rodiny se živí službami pro návštěvníky. Turistické služby mohou jednotlivým domácnostem přinášet nové příjmy, ale současně posilují kontakt s lidmi, kteří mají jiné představy o rodině, práci a soukromí. Takové změny jsou důležité pro pochopení dnešních generací, nikoli pouze tradičních popisů. Přesto se oblast často představuje jen prostřednictvím neobvyklých partnerských vztahů, které jsou ve skutečnosti pouze jednou součástí mnohem širší kultury.
Tradiční mosujská domácnost byla organizována podle matrilineárního principu. Rodinná příslušnost a předávání části majetku se odvíjely po ženské linii, takže synové i dcery patřili k domácnosti své matky. Žilo v ní několik sester, jejich bratři, děti a často také babička, která mohla zastávat významné rozhodovací postavení. Lidé společně hospodařili a dělili se o plody práce. Muž tedy nemusel po navázání partnerského vztahu opouštět rodný dům a přecházet k partnerce. Dál pracoval a podílel se na povinnostech v domácnosti, v níž vyrůstal.
Označení matrilinearita se přitom nesmí zaměňovat s představou, že jde automaticky o společnost, v níž jsou všichni muži podřízeni ženám. Ženy mohou mít důležitou roli při správě domácnosti a při předávání majetku, muži však vykonávají významné pracovní, hospodářské i rodinné úkoly. Stejně tak nejde o komunitu bez osobních pravidel a závazků. Chod početné rodiny vyžaduje spolupráci příbuzných a rozhodování ovlivňuje věk, zkušenost, ekonomická situace i místní zvyklosti. Konkrétní podoba každé domácnosti se může lišit.
Partner se může vracet do svého rodného domu
Nejznámější tradice bývá označována jako návštěvní nebo chodící manželství. Muž navštěvuje ženu v její domácnosti a ráno se vrací ke své rodině. Oba tak mohou udržovat partnerský vztah, aniž by spojili majetek a každodenní hospodaření do jedné nové domácnosti. Neznamená to však, že by vztahy nemohly být dlouhodobé nebo že by neexistovaly city a vzájemná odpovědnost. Podoba soužití je výsledkem místních tradic, nikoliv pravidlem, které by automaticky podporovalo nestálost partnerů. Dnes část Mosuů uzavírá také formální manželství a žije společně, zejména mimo tradiční vesnické prostředí.
V systému oddělených domácností vyrůstají děti obvykle po boku matky a jejích příbuzných. Významnou roli mohou mít matčini bratři, kteří se podílejí na hospodaření i každodenní péči. Biologický otec nemusí žít s dítětem pod jednou střechou, z toho však nelze automaticky vyvozovat, že ho nezná nebo se o něj vůbec nezajímá. Vztahy mezi otci a dětmi se liší podle rodiny a období. Při výzkumu tradičních komunit proto badatelé sledují nejen partnerské uspořádání, ale také to, kdo skutečně zajišťuje obživu, vzdělání a péči o mladší členy domácnosti.
Vedle dědění a partnerských vztahů je pro tradiční domácnosti důležitá také každodenní ekonomika. Velká rodina může sdílet půdu, zásoby, práci i péči o seniory, a tím rozložit riziko, že jeden z členů nebude moci přispívat. Starší žena v čele domácnosti přitom nemusí všechno rozhodovat sama. Na konkrétních činnostech se podílejí sourozenci různých generací a vliv často získává ten, kdo má zkušenosti s hospodařením nebo vyjednáváním. V moderním prostředí se tato rovnováha mění, pokud část mladých odejde do města a do rodinného rozpočtu začnou výrazně přispívat mzdy či příjmy z turismu. Právě proměna práce a bydlení vysvětluje, proč některé domácnosti pokračují ve starých zvyklostech a jiné se přibližují běžným čínským modelům soužití.
Turismus a stěhování mění staré zvyklosti
Jezero Lugu se stalo vyhledávaným turistickým cílem a právě neobvyklé rodinné tradice tvoří součást jeho přitažlivosti. Popularita ale přináší zkreslené představy. Návštěvníci někdy přijíždějí s očekáváním, že uvidí jakousi společnost bez manželství, žárlivosti nebo rodinných konfliktů. Takový obraz je zavádějící. Moderní vzdělání, práce ve městech, smíšené sňatky a ekonomické změny ovlivňují, jak mladší generace plánuje partnerský život. Někteří lidé se drží tradičního rodinného modelu, jiní ho přizpůsobují současným podmínkám nebo od něj odcházejí.
Antropologické výzkumy ukazují, že matrilineární domácnosti mohou být stabilní formou společného hospodaření, nikoli kuriozitou určenou turistům. Jejich fungování se opírá o příbuzenské vazby, sdílenou péči a praktické rozdělení práce. Důležité je také to, že jednotlivé výzkumy pocházejí z různých vesnic a období. Závěry z jedné lokality nelze automaticky připsat celému obyvatelstvu Mosuo. Příběh rodin u jezera Lugu tak ukazuje především to, že společné bydlení rodičů a jejich dětí není jediným způsobem, jak může dlouhodobě fungovat péče, hospodaření a předávání rodinného majetku.
Použité zdroje: pmc.ncbi.nlm.nih.gov (1), pmc.ncbi.nlm.nih.gov (2), pmc.ncbi.nlm.nih.gov (3)