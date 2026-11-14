Test znalostí ve stylu televizního Milionáře: Na první pohled jednoduché otázky skrývají nástrahy

Dnes jsme si pro vás připravili kvíz inspirovaný legendární televizní soutěží Chcete být milionářem. Máme pro vás otázky lehké i záludné – a žádné nápovědy.
Soutěž Chcete být milionářem? se na TV Nova objevila poprvé v roce 2000. Netrvalo dlouho a z pořadu byl fenomén, o kterém se mluvilo nejen u televizního programu, ale i druhý den v práci nebo ve škole. Formát přišel z Velké Británie, kde vznikla původní verze Who Wants to Be a Millionaire?, a postupně se rozběhl v mnoha dalších zemích. Moderátoři se v průběhu let střídali – pořadem provázeli Vladimír Čech, Martin Preiss, Ondřej Hejma i Marek Vašut – ale samotný princip zůstával v zásadě stejný. V našem kvízu na In-Lifestyle si můžete vyzkoušet otázky, kterým byste v „horkém křesle“ klidně mohli čelit.
Patnáct otázek, tři nápovědy a deset milionů na dosah
Hráč měl před sebou patnáct otázek. S každou další rostla obtížnost i částka na obrazovce. Začínalo se na tisíci korunách, poslední otázka měla cenu deseti milionů. Velkou roli hrály dvě záchytné hranice. Po páté správné odpovědi měl soutěžící jistých nejméně deset tisíc korun, po desáté otázce 320 000 Kč. Na úplný vrchol se ale v české verzi nikdo neprobojoval. Hlavní výhru, tedy deset milionů korun, nezískal žádný soutěžící. Nejvyšší vyplacená částka činila 2 500 000 Kč a dosáhli na ni pouze dva lidé.
Ve chvíli, kdy otázky začaly být nepříjemné, mohl soutěžící sáhnout po třech klasických nápovědách: půl na půl, která vyřadila dvě špatné odpovědi, přítel na telefonu, tedy půlminutový hovor s vybraným člověkem, a rada publika, při níž hlasovali diváci ve studiu. V pozdější verzi pořadu přibyla ještě čtvrtá možnost, pomoc člověka přímo z publika. Jenže ani nápověda neznamenala klid. Kdo pořad sledoval, dobře ví, že se soutěžící někdy zasekl i u otázky, na kterou by doma od stolu možná odpověděl bez přemýšlení. Jenže studio, světla, kamera a dlouhé ticho udělají s hlavou svoje.
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Kde se ztrácejí body nejčastěji
Na vědomostních soutěžích je trochu zrádné, jak lehce vypadají z gauče. Doma člověk odpovídá skoro automaticky a občas si říká, jak někdo mohl minout otázku, která se zdá úplně jasná. Horké křeslo je ale jiná situace. Ve studiu běží čas, všichni čekají a moderátor chce slyšet definitivní odpověď. V tu chvíli se i jednoduchá volba začne tvářit podezřele. Varianta, kterou byste ještě před minutou škrtli, najednou nevypadá tak nesmyslně.
Nejvíc chyb přitom nemusí padat u těch úplně nejtěžších otázek. Často zabolí spíš střední část hry. Něco vám to říká, odpověď je skoro na jazyku, jen jeden detail nesedí. Země, autor, rok, název. Člověk sáhne po možnosti, která zní povědomě, a je po bodech. Náš kvíz jsme postavili podobně. Najdete v něm jednodušší otázky i takové, u kterých se vyplatí na pár vteřin zastavit. Historie, věda, kultura a taky běžné znalosti ze světa kolem nás.
Tady vám dvě špatné možnosti nikdo neodstraní. Známému nezavoláte a publikum se nezeptá nikdo za vás. Zbývá jen vlastní úsudek. Projděte si celý kvíz a uvidíte, kam byste se v podobné soutěži asi dostali.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie
Tento příspěvek Vědomostní test à la Chcete být milionářem: Kdo zodpoví alespoň 9/10 otázek, ten by uspěl i v televizi byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.