Test znalostí českých hor a pohoří: Pro lidi, kteří pravidelně vyrážejí do přírody, by 10/10 neměl být problém

Dnes jsme si připravili zeměpisný kvíz o českých horách a pohoří. Prověříme, zda znáte nejen Sněžku a Praděd, ale i méně slavné vrcholy, hranice pohoří a jejich přírodní zajímavosti.
Česká krajina se skládala hodně dlouho. Hory, které dnes bereme skoro jako samozřejmou kulisu za městy a silnicemi, jsou výsledkem procesů roztažených přes stovky milionů let. Geologický základ je jedna z nejstarších struktur v Evropě. Jeho horniny vznikaly už před více než 300 miliony let, v době variského vrásnění. Pod tlakem zemských desek se tehdy začaly rýsovat základy Krkonoš, Šumavy, Krušných hor nebo Jeseníků. Dnešní podoba těchto pohoří ale není žádná zachovaná „první verze“. Původní vrásy se časem obrušovaly, zarovnávaly a později znovu zvedaly. V našem kvízu na In-Lifestyle se ukáže, jak dobře české hory a pohoří znáte.
Od Sněžky po Lysou horu: pohoří, která stojí za pozornost
Když se řekne české hory, většině lidí naskočí Krkonoše. Celkem pochopitelně. Sněžka, jejich nejvyšší vrchol, měří 1 603 metrů nad mořem a je také nejvyšším bodem České republiky. Krkonošské hřebeny jsou členité, výškové rozdíly výrazné a některá skalnatá úbočí mají místy skoro alpský výraz. Jenže tím výčet českých hor rozhodně nekončí, i když se to tak v běžné řeči někdy tváří.
Na severu Moravy se rozkládá Hrubý Jeseník s nejvyšším vrcholem Pradědem (1 491 m). Krajina je tu drsnější a otevřenější, přesto patří k velmi vyhledávaným turistickým oblastem. Jedním z důvodů může být i poměrně snadná dostupnost vrcholu, kam vede asfaltová cesta. Na pomezí Čech, Moravy a bývalého Kladska pak stojí méně navštěvovaný Králický Sněžník.
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Jihozápadu dominuje Šumava. A pak Beskydy, karpatské pásmo s věčně zelenými svahy a Lysou horou (1 323 m) jako výraznou dominantou Moravskoslezských Beskyd. Každé z těchto pohoří má vlastní původ, jinou stavbu i jinou náladu v terénu.
Česká republika je protkaná desítkami horských a hornatých oblastí. Vedle známých jmen, jako jsou Jizerské hory, Orlické hory nebo Krušné hory, tu jsou i místa, o nichž se tolik nemluví: Novohradské hory, Český les, Lužické hory nebo Žďárské vrchy. V mapě nevypadají vždy nápadně, v krajině ale často překvapí víc než slavnější adresy.
Vyznáte se v hranicích jednotlivých pohoří? Víte, kde přesně hledat Králický Sněžník, nebo který vrchol je v Krkonoších hned po Sněžce druhý nejvyšší? Odpovědi nebývají tak automatické, jak se zdá od stolu nad mapou. Občas se v nich zamotá i člověk, který má české hory nachozené víc než slušně. Připravili jsme zeměpisný kvíz o českých horách a pohořích. Zkuste si, jestli budete vědět víc než většina Čechů. Můžeme začít.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie
Tento příspěvek Test zeměpisných znalostí o českých horách: Kdo nezodpoví ani 7 z 10 otázek, měl by se vrátit do školy byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.