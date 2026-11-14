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Voda u Whitehaven Beach mění barvu každou hodinu. Za proměnlivé vzory stojí písečné lavice z křemíku, které se přelévají s přílivem

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Na Whitsunday Islandu se sedm kilometrů křemičitého písku potkává s přílivem. Záliv Hill Inlet proto během dne mění kresbu i odstíny hodinu po hodině.
Voda u Whitehaven Beach mění barvu každou hodinu. Za proměnlivé vzory stojí písečné lavice z křemíku, které se přelévají s přílivem

Voda u Whitehaven Beach mění barvu každou hodinu. Za proměnlivé vzory stojí písečné lavice z křemíku, které se přelévají s přílivem

Zdroj: PublicDomainPictures
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 14.11.2026 04:00

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