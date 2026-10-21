Do libereckého bazénu se vrací ikonická červená mozaika. Vyrábí ji v Desné

Skleněná stavební mozaika byla ve druhé polovině 20. století mimořádně populárním architektonickým prvkem. Do dnešní doby se dochovala řada staveb, jejichž tvář tyto charakteristické skleněné obklady zásadním způsobem spoluvytvářejí. S přicházející vlnou rekonstrukcí však vyvstala potřeba autentického materiálu pro jejich obnovu.
Podnětem k velkému návratu skleněné mozaiky se stala oprava libereckého bazénu. S výzvou vyrobit přesnou kopii původní červené mozaiky s černým žíháním byla oslovena společnost Preciosa Ornela v Desné v Jizerských horách jako nejvýznamnější výrobce barevného skla v České republice. Ta přitom mozaiku nikdy sama nevyráběla, přestože v okolí byla dříve výroba mozaiky běžná a třeba ta pro liberecký bazén vznikala nedaleko, na Frýdštejně.
„Oslovil nás architekt rekonstrukce s dotazem, zda bychom jako sklárna dokázali červenou mozaiku pro bazén vyrobit. Říkal jsem, že bychom to asi dokázali. Dostali jsme vzorky, já jsem oslovil pamětníky a zjistil, jak se ta mozaika v minulém století dělala, trošku jsme zmodernizovali technologii a bylo to. Tak to vlastně celé vzniklo,“ vzpomíná šéf rozvoje společnosti Preciosa Ornela Jakub Gargela. Společnost se pak přihlásila do výběrového řízení na výrobce mozaiky a uspěla.
Ideální podobu musela firma ale ještě ladit. Především požadovaný lesk a intenzitu typických černých čmouh na červených kostičkách mozaiky. Nakonec se to ale povedlo tak, že nová mozaika je od původní k nerozeznání.
„Dneska, když dáte člověku původní a novou mozaiku, takhle mu ji promícháte, tak vůbec nepozná rozdíl. Nebude vědět, která je která,“ dodává Gargela. Devatenáct milionů malých kostiček
Pro liberecký bazén vyrábí sklárna celkem 3033 metrů čtverečních mozaiky, což představuje 19 milionů kostiček o celkové hmotnosti 30 tun. Součástí zakázky je i bílá mozaika.
„Ta červená byla v běžném interiéru bazénu, ta bílá byla ve VIP klubu. Do bazénu se vrací obě,“ potvrzuje šéf rozvoje společnosti.
Výroba mozaiky přitom už finišuje.
„První čtyři palety jsme dodali na stavbu v květnu či červnu a mozaiku předáváme plynule podle postupu stavebních prací,“ říká Gargela. Každou kostičku kontrolují ženy v oddělení lepení mozaiky
Každý prvek prochází náročnou ruční kontrolou a kompletací. Kostička se nabere na rovnací desku, která ji zorientuje a vytvoří lícovou stranu. Obsluha zkontroluje kvalitu a případné vadné kusy ihned vyhodí a nahradí novými.
„Na velké ploše by totiž byla vidět každá chyba,“ podotýká šéf rozvoje. Vše se pak překlopí na druhou desku a na rub se nanese lepidlo, přitlačí se skelná tkanina a vše se nechá vysušit. „Tím vznikne kompaktní průmyslový aplikační rastr o velikosti zhruba 287 milimetrů. Pro transparentní mozaiky se využívá inverzní metoda s papírovou či fóliovou nosnou vrstvou na lícové straně,“ doplňuje.
Ženy na lince teď denně zpracují 32 tisíc kostiček.
„S červenou barvou to bylo náročnější, protože koukat půl roku do červené je namáhavé, při bílé už jsme veselejší,“ směje se Marcela Brabencová. Jí a kolegyním tady za uplynulé měsíce prošlo na 30 tun těchto skleněných kostiček. Najít správné lepidlo byla věda
Klíčové bylo také najít správné lepidlo pro fixaci.
„Spoustu lepidel jsme museli vyzkoušet, než jsme našli to správné, které má tu správnou adhezi k těm skleněným kostičkám a zároveň má nějakou voděodolnost,“ popisuje Gargela. Mřížka musí udržet kostičky, než zatuhne stavební lepidlo, a zároveň zůstat flexibilní. „Když ten výsledný produkt v rukou pokroutím, nesmí ta kostička z toho opadnout, protože ta mozaika se používá i pro různé zaoblené aplikace. Ona je v tomhle úplně skvělá, že dokážete sloup obložit,“ dodává. V bazénu bude mozaika zdobit kolmé stěny i sedáky, na podlahách bude protiskluzová dlažba. Uranové sklo i tvary na přání: Mozaika má moderní budoucnost
Inspirace libereckou mozaikou odstartovala v Preciose Ornele vývoj dalších variant. Firma dokáže vyrobit tisíce barevných kombinací i různé tvary od čtverečků z 80. let až po srdíčka. Mozaiku dodává i po kostičkách v sypaných koších pro umělce a architekty, kteří ji štípou na menší kousky. Pro moderní architekturu vyvinuli také variantu z uranového skla, která svítí pod UV světlem a je určena například pro bary a společenské prostory.