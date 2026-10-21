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Do libereckého bazénu se vrací ikonická červená mozaika. Vyrábí ji v Desné

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Rozsáhlá rekonstrukce libereckého bazénu přináší i obnovu jeho ikonického vzhledu. Původní červenou mozaiku nahradí věrná nová kopie, pro kterou v Desné vyrábějí 19 milionů skleněných kostiček. V Preciose Ornelle tak oživili historickou technologii, s níž v závodě dosud neměli zkušenost.
Do libereckého bazénu se vrací ikonická červená mozaika. Vyrábí ji v Desné

Do libereckého bazénu se vrací ikonická červená mozaika. Vyrábí ji v Desné

Zdroj: Martina Petrášková
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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