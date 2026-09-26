V Egyptě turistům zakázali vozit na pláž cestovní pomůcky. Za porušení hrozí pokuta

Celoobličejové masky si mezi rekreanty získaly oblibu zejména díky jednoduchému používání. Zakrývají oči, nos i ústa a na rozdíl od klasického šnorchlu umožňují dýchat nosem i ústy. Právě v letoviscích u Rudého moře jsou běžnou součástí výbavy turistů mířících za korálovými útesy. Na pláži u resortu JAZ Lamaya v Marsá Alam však nyní návštěvníky vítá označení, podle něhož je používání celoobličejových šnorchlovacích masek v moři zakázáno.
Problém může nastat při samotném dýchání
Na informační tabuli jsou uvedeny tři hlavní důvody omezení. Jde o možné potíže s dýcháním při plavání, riziko zvýšené koncentrace oxidu uhličitého a komplikovanější rychlé sejmutí masky v nouzové situaci. Právě poslední problém může být důležitý například ve chvíli, kdy se plavec dostane do stresu, začne mít potíže s dechem nebo potřebuje zařízení okamžitě sundat.
Otázkou bezpečnosti těchto masek se už dříve zabývaly také odborné organizace. Divers Alert Network evidoval incidenty spojené s používáním celoobličejových šnorchlovacích masek a jejich vlastnosti zkoumal společně s odborníky z Duke University. Egyptská organizace Chamber of Diving and Watersports už dříve doporučovala místním provozovatelům, aby turisty upozorňovali na možná rizika. Nešlo však o celostátní zákaz tohoto typu vybavení.
Americký úřad letos varoval před konkrétním modelem
Pozornost k bezpečnosti celoobličejových masek zesílila také letos. Americká Komise pro bezpečnost spotřebního zboží v březnu 2026 vyzvala spotřebitele, aby přestali používat konkrétní celoobličejové masky značky OUSPT. Podle úřadu mohly způsobovat namáhavé dýchání a zvýšení hladiny oxidu uhličitého, což v krajním případě může přispět ke ztrátě vědomí a následnému utonutí. Varování se týkalo konkrétního výrobku, nikoli všech celoobličejových masek dostupných na trhu.
Zákaz neplatí v celém Egyptě
Turisté mířící do Egypta proto nemusí celoobličejovou masku automaticky nechávat doma. V současnosti není doložený plošný zákaz jejich používání na všech egyptských plážích. Omezení potvrzené v Marsá Alam se vztahuje na konkrétní pláž u resortu JAZ Lamaya a podobná pravidla si mohou jednotlivé hotely, potápěčská centra nebo provozovatelé stanovit samostatně. Před vstupem do vody je proto vhodné sledovat místní značení a pokyny plavčíků či personálu, zejména pokud si turista veze vlastní šnorchlovací vybavení.
Zdroje: tn.nova.cz, fakt.pl, cpsc.gov, divemagazine.com