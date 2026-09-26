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Samsung skrývá užitečné Wi-Fi menu, které v běžném nastavení neuvidíte. Stačí několikrát klepnout na jednu položku

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Telefony Samsung Galaxy mají vedle běžného nastavení Wi-Fi také méně známou nabídku Connectivity Labs. Dokáže zobrazit podrobnější údaje o bezdrátovém připojení a u podporovaných zařízení pomůže zkontrolovat sílu domácí Wi-Fi v různých částech bytu nebo domu. V běžné nabídce ale vidět není.
Samsung skrývá užitečné Wi-Fi menu, které v běžném nastavení neuvidíte. Stačí několikrát klepnout na jednu položku

Samsung skrývá užitečné Wi-Fi menu, které v běžném nastavení neuvidíte. Stačí několikrát klepnout na jednu položku

Zdroj: generováno chatgpt
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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