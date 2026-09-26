Samsung skrývá užitečné Wi-Fi menu, které v běžném nastavení neuvidíte. Stačí několikrát klepnout na jednu položku

Cesta začíná v nastavení telefonu. Uživatel musí otevřít Připojení, zvolit Wi-Fi, klepnout na tři tečky v pravém horním rohu a otevřít položku Intelligent Wi-Fi. Samsung tuto část systému běžně používá například pro automatické přepínání na stabilnější síť nebo mobilní data, zobrazování kvality dostupných sítí či upozornění na podezřelé Wi-Fi. Ve spodní části nabídky je zároveň uvedena verze Intelligent Wi-Fi. Právě na tuto položku je potřeba několikrát za sebou klepnout, dokud telefon neoznámí aktivaci Connectivity Labs. Přesný počet klepnutí se podle verze systému liší.
Jednou z nejpraktičtějších funkcí je Home Wi-Fi inspection. Po spuštění měření může uživatel s telefonem procházet jednotlivými místnostmi a sledovat, jak se mění síla signálu připojené bezdrátové sítě. Telefon pracuje mimo jiné s údajem RSSI, který vyjadřuje sílu přijímaného signálu. Čím blíže je záporná hodnota nule, tím silnější signál telefon přijímá. Měření tak může pomoci zjistit, ve kterém pokoji už pokrytí výrazně klesá a zda má smysl změnit umístění routeru nebo řešit rozšíření Wi-Fi sítě.
Ukáže pásmo i historii používání Wi-Fi
Connectivity Labs podle současných verzí zobrazuje také přehled používání Wi-Fi a informace o tom, přes jaká frekvenční pásma byl telefon připojen. Uživatel tak může zjistit například využívání sítí v pásmech 2,4 GHz, 5 GHz a u kompatibilních zařízení i dalších podporovaných standardů. Součástí nabídky mohou být rovněž další diagnostické a vývojářské možnosti. Jejich rozsah ale není u všech telefonů stejný a mění se s verzí One UI.
Samsung ve své oficiální podpoře popisuje nabídku Intelligent Wi-Fi, samotné Connectivity Labs ale mezi standardními uživatelskými funkcemi podrobně neuvádí. Firma zároveň upozorňuje, že dostupnost jednotlivých možností Wi-Fi se může lišit podle modelu telefonu a operátora. Nezávislé testy potvrdily Connectivity Labs například na telefonech s One UI 7 a One UI 8, v roce 2026 se nabídka objevuje také u zařízení s novějšími verzemi systému. Pokud tedy uživatel Connectivity Labs ve svém Galaxy nenajde ani po opakovaném klepnutí, nemusí být na dané kombinaci modelu a softwaru dostupná.
Zdroje: samsung.com, computerbild.de, androidauthority.com, Samsung Community