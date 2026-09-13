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Norris ztratil tři desetiny, i tak vyfoukl Antonellimu pole position

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Lando Norris vybojoval v madridské kvalifikaci nečekanou pole position, když o pouhých 11 tisícin sekundy porazil Kimiho Antonelliho. Britský pilot přitom v poslední zatáčce chyboval a sám v rádiu přiznal, že se bál nárazu do zdi.
Norris ztratil tři desetiny, i tak vyfoukl Antonellimu pole position

Norris ztratil tři desetiny, i tak vyfoukl Antonellimu pole position

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