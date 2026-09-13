Norris ztratil tři desetiny, i tak vyfoukl Antonellimu pole position

McLaren po celý víkend nevypadal na to, že by mohl bojovat o první řadu. V trénincích dominoval Mercedes a papájové monoposty na čelo stabilně ztrácely několik desetin. Ani v úvodu závěrečné části to na zázrak nevypadalo. Lando Norris po prvním pokusu figuroval až na šestém místě. Ve svém finálním kole však předvedl nevídané vzepětí, zrychlil o více než sedm desetin a těsně přeskočil do té doby vedoucího Kimiho Antonelliho.
Samotný závěr kola se přitom proměnil v drama. Norris v nájezdu do poslední zatáčky přestřelil brzdný bod, záď vozu se utrhla a britský pilot musel korigovat hrozící smyk. Do týmového rádia si bezprostředně po přejetí cíle ulevil s tím, že kolo pokazil, a dokonce se obával nárazu do zdi. Když mu závodní inženýr Will Joseph oznámil zisk prvního místa, Norris tomu odmítal uvěřit a zprvu reagoval podezřením, že si z něj tým utahuje.
„V nájezdu do poslední zatáčky jsem to jednoduše přepískl. V kokpitu jsem se nechal trochu unést a upřímně jsem si myslel, že skončím ve zdi. Naštěstí to bylo k cílové čáře už kousek,“ líčil Norris bezprostřední pocity. „Zbytek kola byl ale naprosto perfektní. Všechno vyšlo přesně tak, jak mělo – skvělé výjezdy ze zatáček, ideální trefování obrubníků i veškeré drobné detaily, které jsou tady klíčové.“
Šéf stáje Andrea Stella označil Norrisův výkon bez váhání za mistrovské dílo. Z telemetrických dat vyplynulo, že britský závodník ztratil zaváháním v poslední pasáži více než tři desetiny sekundy. Bez této chyby mohl být náskok ještě drtivější. Pro srovnání, týmový kolega Oscar Piastri obsadil se ztrátou téměř půl sekundy až sedmé místo.
„Za čtyři sta padesát velkých cen, které jsem strávil podrobným sledováním telemetrie, to bylo jedno z nejpůsobivějších kol, jaká jsem kdy viděl,“ nešetřil chválou Stella. Podle něj pramenila chyba v závěru ze stoprocentního nasazení během celého měřeného úseku: „Lando jel o vteřinu rychleji než kdykoliv předtím a pneumatiky dostaly obrovsky zabrat. V nájezdu do poslední zatáčky už zkrátka neměly dostatek přilnavosti. Způsob, jakým ale poskládal celé kolo, metr po metru s neuvěřitelnou precizností, byl naprosto výjimečný.“
Nyní zbývá odpovědět na jedinou otázku. Dokáže britský pilot přetavit pole position ve vítězství? To se dozvíme v nedělním závodě na okruhu v Madridu.