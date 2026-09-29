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Tragická nehoda u Starých Hamrů. Po nárazu do stromu zemřela osmnáctiletá motorkářka

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V pondělí 28. září došlo u Starých Hamrů na Frýdecko-Místecku k tragické dopravní nehodě. Po nárazu do stromu tam zemřela osmnáctiletá motorkářka. Během dne zasahovali krajští záchranáři u dalších čtyř nehod motocyklů.
Tragická nehoda u Starých Hamrů. Po nárazu do stromu zemřela osmnáctiletá motorkářka

Tragická nehoda u Starých Hamrů. Po nárazu do stromu zemřela osmnáctiletá motorkářka

Zdroj: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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